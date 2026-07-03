Neuquén reactivó el Espacio de Resguardo Invernal para personas en situación de calle: dónde y cómo funcionará

Las jornadas de intenso frío volvieron a poner en primer plano una de las problemáticas sociales más complejas: la situación de las personas que viven en la calle. En ese contexto, el Gobierno de Neuquén reactivó el Espacio de Resguardo Invernal, un dispositivo destinado a ofrecer alojamiento, alimentación y asistencia integral durante los meses de invierno.

El refugio funciona en el predio del ex peaje de la Ruta Provincial 7 y forma parte del programa provincial "100 días para salir de la calle", una iniciativa que combina la atención de la emergencia con un trabajo de acompañamiento social pensado para favorecer la reinserción.

En esta nueva etapa, el espacio cuenta inicialmente con 50 plazas para alojamiento nocturno y suma un hospital de campaña, donde profesionales de la salud atenderán patologías que puedan resolverse en el lugar sin necesidad de derivaciones a centros de mayor complejidad.

La reapertura llega luego de dos meses de relevamientos y evaluaciones realizadas por equipos interdisciplinarios, que trabajaron en el diagnóstico de cada una de las personas asistidas para definir las intervenciones más adecuadas.

Además del resguardo frente a las bajas temperaturas, el programa apunta a ofrecer herramientas que permitan modificar la realidad de quienes atraviesan una situación de extrema vulnerabilidad.

Por ese motivo, el dispositivo contempla espacios terapéuticos, capacitaciones y acciones orientadas a la inserción laboral, con el objetivo de construir alternativas que permitan abandonar progresivamente la vida en la calle.

La propuesta tiene una duración prevista de 100 días, período durante el cual se desarrollan distintas estrategias de acompañamiento y seguimiento de cada caso.

El espacio está ubicado en el ex peaje de Ruta 7.

A quiénes está destinado

El Espacio de Resguardo Invernal está dirigido a personas en situación de calle que tengan residencia en la provincia del Neuquén.

En el caso de quienes provengan de otras jurisdicciones, el Gobierno informó que se trabajará de manera coordinada para facilitar su regreso a sus lugares de origen, garantizando previamente la asistencia necesaria mientras dure la emergencia climática.

El operativo es coordinado por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos junto con distintos organismos provinciales. También participan los ministerios de Seguridad, Trabajo y Desarrollo Humano, la Policía del Neuquén, iglesias y organizaciones sociales que colaboran diariamente en la atención de las personas alojadas.

Con la llegada del invierno, el desafío vuelve a ser el mismo: ofrecer una respuesta inmediata para proteger la vida de quienes enfrentan las noches más frías sin un techo, al tiempo que se intenta avanzar en soluciones que trasciendan la emergencia y permitan construir un camino de inclusión social.