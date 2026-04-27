La ciudad de Neuquén será escenario de una propuesta que combina cine y reflexión social. La actriz Valentina Bassi llegará para presentar la película “Presente continuo” y participar de una charla abierta con el público, en un encuentro pensado para visibilizar la realidad de las familias con neurodivergencia.

La actividad se realizará este lunes las 18 en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, con entrada libre y gratuita. La iniciativa es impulsada por la Fundación La Ciudad junto a la Municipalidad.

Dirigida por Ulises Rosell, la película propone una mirada íntima sobre el autismo a partir de la historia de su propio hijo, Lisandro. El film combina elementos de documental y ficción para retratar la vida cotidiana de una familia atravesada por la neurodivergencia, poniendo el foco en los vínculos, los desafíos y las distintas formas de percibir el mundo.

Lejos de ofrecer respuestas cerradas, “Presente continuo” busca generar empatía y abrir preguntas sobre la inclusión, la maternidad y el acompañamiento social. En ese sentido, la presencia de Bassi en la ciudad suma un valor especial: además de protagonizar la película, es una referente activa en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en Argentina.

Desde la organización destacaron que el encuentro no solo apunta a la proyección del film, sino también a fomentar el debate y la sensibilización en torno a la temática. La propuesta se presenta así como un espacio de intercambio abierto a la comunidad. La película ya fue reconocida en el circuito independiente, con premios y menciones en el BAFICI, lo que refuerza su relevancia dentro del cine nacional actual.

La presentación en Neuquén aparece como una oportunidad para acercarse a una historia personal que trasciende lo individual y pone en agenda una discusión social más amplia sobre inclusión y diversidad.