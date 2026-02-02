Tras la tormenta, empieza a normalizarse el abastecimiento de agua en la zona norte

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) continúa trabajando para restablecer el servicio de agua potable en las localidades del Alto Neuquén, luego de que las intensas tormentas registradas en la región provocaran un fuerte incremento en los niveles de turbidez del Río Neuquén.



En Chos Malal, el río aún presenta valores elevados de turbidez, aunque ya se encuentran dentro de parámetros tratables mediante una mayor dosificación de productos químicos y la realización de maniobras de retrolavado de filtros, lo que vuelve más lento el proceso de potabilización.



Se estima que a partir de las 13.00 comenzará la distribución de agua hacia las redes domiciliarias desde la cisterna ubicada en la planta potabilizadora. Previamente, las redes deberán atravesar un proceso de presurización, por lo que el suministro se irá restableciendo de manera paulatina.



En Andacollo, durante la tarde del sábado se logró poner en funcionamiento la planta potabilizadora, aunque debió ser nuevamente retirada de servicio cerca de la medianoche debido al aumento de la turbidez del río. Actualmente, el personal del EPAS trabaja en maniobras operativas para poner en marcha los equipos de manera progresiva, a medida que las condiciones del agua lo permitan.



Por su parte, en Taquimilán únicamente se encuentran operativos los tres pozos de agua subterránea, ya que no es posible tratar el agua proveniente del Río Neuquén. Esta situación genera una merma significativa en la producción, que alcanza los 12.000 litros por hora, cuando el valor habitual es de 32.000 litros por hora. Ante este escenario, el suministro se realiza de forma parcial, garantizando el abastecimiento durante la mañana y la tarde, y restringiéndolo durante la noche.



En Cutral Co y Plaza Huincul el río volvió a superar los 40.000 niveles de turbiedad, lo que provocó una merma en la producción para hoy del 70%. Se está trabajando con los municipios de la comarca para hacer un cronograma de suministro a las ciudades buscando el menor impacto posible, en horas del día donde el consumo es menor.



Esta acción preserva los sistemas de potabilización y mantienen presurizadas las redes, evitando cualquier vacío en las mismas que pueda generar un daño cuando el sistema se ponga en marcha.



Juan Vassallo, gerente general de Servicios del Interior, comentó: “Estas tormentas son extraordinarias, y se suman a la sequía que hay en la zona, donde el clima está muy seco. La tormenta arrastró una cantidad de sedimentos extraordinaria debido a la gran cantidad de precipitaciones y el suelo seco reinante en el sector, que hizo que los niveles de turbidez de los ríos se disparen a niveles intratables cuando el agua ingreso en sus cauces”.



Además dijo: “Lo que está ocurriendo sobre algunas cuencas del Río Neuquén nos presenta nuevos desafíos. Nunca en la historia habíamos tenido tormentas de tal magnitud y afectaciones de servicio tan prolongadas. Todos los cuadros operativos y técnicos del organismo están trabajando constantemente en el campo para poder producir agua lo más rápido posible, cuando la turbidez del río disminuya”.