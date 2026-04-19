El Gobierno de Neuquén está por culminar una obra clave para la Capital. Durante una recorrida de los funcionarios a cargo de la obra, se informó que se concretó una etapa estructural clave en la construcción del puente sobre calle Anaya. La obra ya supera el 87% de ejecución.

Los últimos avances muestran que ya se efectuaron las losas del puente y las defensas New Jersey. Asimismo, se están ejecutando las veredas, preparando las losas de aproximación y resolviendo los servicios públicos de agua, gas, luz y línea de media tensión que cruzarán por el puente.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, recorrió los avances y expresó: “Esta obra va a mejorar la circulación y la conectividad en un sector clave de Neuquén, además de mejorar el escurrimiento de las aguas y reducir riesgos frente a lluvias intensas, saldando una deuda de décadas con la ciudad”.

Esteves destacó que “este tipo de obras muchas veces no se ven de inmediato, pero tienen un enorme impacto en la calidad de vida de las familias, en el ordenamiento territorial y en la prevención”.

La ministra aseveró que el Ejecutivo está “saldando una deuda histórica en infraestructura hídrica, porque entendemos que el agua y el saneamiento son pilares centrales del modelo de desarrollo que necesita Neuquén para seguir creciendo”.

La construcción del Puente Anaya forma parte de un plan integral de saneamiento y sistematización del sistema hídrico urbano, considerado histórico por su alcance y magnitud.

La intervención es clave para la reapertura del brazo Todero del Río Limay -cerrado desde 1972- y permitirá recuperar la funcionalidad hidráulica del sistema, mejorando el escurrimiento de aguas y reduciendo riesgos asociados a eventos de lluvia intensa.

El proyecto aborda de manera integral el comportamiento del Arroyo Durán y su vinculación con el Río Limay, restituyendo dinámicas hidráulicas alteradas por décadas de crecimiento urbano.

Además de mejorar las condiciones de saneamiento, el puente contribuirá al ordenamiento territorial y a la mejora del tránsito en un sector estratégico de la ciudad.

Inversión y ejecución

La obra cuenta con un plazo de ejecución de 472 días y fue adjudicada mediante licitación pública a la empresa ARCO SRL, que inició los trabajos en junio de 2025. La inversión asciende a $6.243.166.053,48 y es financiada a través del Fondo Hídrico Provincial.

