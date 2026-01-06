El programa Neuquén Financia se convirtió durante 2025 en una herramienta clave para emprendedores de toda la provincia. Superó los 2.700 millones de pesos en créditos otorgados y acompañó a más de mil proyectos distribuidos en todas las regiones. Esta política de impulso económico registró un crecimiento del 765% respecto al año anterior, lo que refleja su consolidación como pilar del desarrollo productivo, explicaron desde Gobierno.

A través del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADeP), el gobierno provincial facilitó el acceso al financiamiento para emprendedores y emprendedoras que buscan iniciar o ampliar proyectos, promoviendo la inclusión financiera y el desarrollo territorial.

El programa “Neuquén Financia” fue creado en 2024 con el objetivo de potenciar el emprendedurismo y diversificar la matriz productiva de la provincia. A través de herramientas concretas, fomenta el autoempleo, la generación de valor agregado y la construcción de nuevas oportunidades económicas para diversos sectores.

Una de las claves del éxito del programa es su articulación interinstitucional. La coordinación se realiza junto a organismos como Anide, la Secretaría de Juventudes, la Subsecretaría de Turismo, Cultura, Género, Discapacidad, entre otros, lo que permite adaptar las líneas de crédito a las demandas reales de cada sector de la población.

Neuquén Financia se transformó en una palanca para el crecimiento económico local, incentivando actividades productivas y culturales, y facilitando el acceso a fuentes de autoempleo. Varios de los créditos ya se encuentran en etapa de devolución, lo que permite retroalimentar el fondo y beneficiar a nuevos emprendedores, creando un sistema solidario y sustentable.

Quienes deseen conocer más sobre las líneas de crédito disponibles, pueden acceder al Portal Provincial de Financiamiento a través del sitio oficial: neuquen.gob.ar/financiamiento