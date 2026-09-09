La ciudad de Neuquén será escenario de una nueva edición del Workshop Turístico, un encuentro que reunirá a los principales actores de la actividad turística de la región. Organizado por la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Neuquén y Valle de Río Negro (AAVyTNyVRN), el evento llevará como lema “Fortaleciendo nuestra red turística” y buscará consolidarse como un espacio estratégico para el sector.

Más de 35 escritorios de exposición formarán parte de la nueva edición del Workshop Turístico.

Uno de los principales objetivos será generar oportunidades de negocios y fortalecer los vínculos entre agencias de viajes, operadores, prestadores y destinos turísticos. La propuesta apunta a facilitar el intercambio comercial, generar nuevos contactos profesionales y avanzar en acuerdos que contribuyan al desarrollo de la actividad en Neuquén y el Alto Valle.

El Workshop también permitirá acceder a productos provenientes de los mercados nacional, regional e internacional, con la intención de potenciar la concreción de acuerdos y la construcción de nuevas alianzas comerciales. Desde la organización destacan que la innovación y la colaboración serán dos de los ejes centrales para continuar fortaleciendo al turismo en la Norpatagonia.

Agencias de viajes, operadores, prestadores y destinos participarán del encuentro para generar nuevos vínculos comerciales.

En esta edición está prevista la participación de más de 35 escritorios de exposición, lo que permitirá concentrar en un mismo espacio distintas alternativas y propuestas para quienes forman parte de la cadena turística. La convocatoria busca, además, generar un ámbito dinámico de intercambio entre los diferentes protagonistas de la actividad.

Con esta iniciativa, la Asociación reafirma su intención de impulsar al turismo como un motor de desarrollo económico y social, promoviendo espacios de cooperación y articulación entre los distintos actores del sector. El encuentro se presenta así como una nueva oportunidad para generar negocios, ampliar redes profesionales y proyectar el turismo regional.

l Workshop busca fortalecer la cooperación y generar nuevas oportunidades para el crecimiento del turismo en la Norpatagonia.

La jornada se desarrollará el miércoles 7 de octubre en el Casino Magic de Neuquén y comenzará a las 17, con el acto protocolar de apertura. Luego, los participantes podrán recorrer los escritorios de los expositores y conocer distintas propuestas vinculadas con destinos, servicios y productos turísticos.