Neuquén llevará una agenda cargada de sabores, paisajes y propuestas turísticas a la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, que se realizará en Buenos Aires del 26 al 29 de septiembre. La provincia ocupará distintos espacios del predio con actividades pensadas tanto para el público general como para profesionales del sector.

La programación incluirá gastronomía regional, vinos, pesca deportiva, termalismo, turismo religioso, actividades de verano y propuestas de turismo activo. También habrá presentaciones de destinos neuquinos y espacios destinados a generar nuevos vínculos comerciales.

La gastronomía neuquina tendrá varios escenarios

El sábado, desde las 15.45, el escenario del Ente Patagonia recibirá a Yvonne Pervanas, Gachy Caffa y Emanuel Antimi para una clase de cocina que combinará productos neuquinos con vinos de la provincia. La actividad también servirá para presentar el Festival Nacional del Chef Patagónico.

Los platos incluirán trucha con streussel de ñaco y vegetales salteados, la empanada de chivo braseado al Pinot Noir con masa de ñaco campeona del mundo y un bizcocho de oliva, piñón y rosa mosqueta.

La propuesta neuquina también tendrá lugar para el turismo activo y los grandes eventos deportivos

El domingo, desde las 14.30, los chefs volverán a cocinar en el escenario. La propuesta tendrá goulash de ciervo, empanada neuquina de chivo braseado al Pinot Noir y nuevamente el bizcocho elaborado con productos característicos de la provincia.

Los productos regionales también tendrán presencia durante las cuatro jornadas. En el stand nacional Nº 1110 habrá presentaciones y degustaciones de vinos y gastronomía neuquina a cargo de Silvana Cerda, gerenta de NeuquenTur. Las actividades se realizarán el sábado a las 18, el domingo a las 18 y el lunes y martes a las 11.

Dentro del espacio de Neuquén también habrá degustaciones de aceites de Praderas Neuquinas el sábado a las 16 y a las 18. Durante el sábado y el domingo, el Ente Provincial de Termas sumará demostraciones de mascarillas para acercar la experiencia termal a quienes recorran la feria.

Los destinos neuquinos mostrarán sus propuestas

La agenda también permitirá conocer distintas alternativas de la provincia. Aluminé tendrá una presentación el sábado en el escenario complementario de Patagonia, mientras que Junín de los Andes ocupará ese espacio el domingo con una propuesta vinculada con la pesca y las actividades de verano. La jornada incluirá además premios y degustaciones.

Ese domingo también se presentará el libro Terroir de la Patagonia, de Guillermo Olivera. Después será el turno de Villa Pehuenia, que mostrará su oferta turística.

El lunes, en tanto, Fario Fishing Lodge realizará una presentación dedicada a la pesca deportiva. La actividad sumará otra mirada sobre una de las propuestas que forman parte de la oferta turística de Neuquén.

El turismo activo tendrá su propio espacio el lunes 28 a las 11.30. En el auditorio de la Secretaría de Turismo se desarrollará una mesa de trabajo con representantes de Parques Nacionales, el Comité Olímpico Argentino y Lago Hermoso para presentar el “Seven Sesh Mountain Bike”.

Ese mismo día, a las 18, la sala B del Consejo Federal de Turismo será escenario de la presentación “Turismo Religioso en Neuquén: Junín de los Andes, corazón del Camino de la Fe”. La actividad estará encabezada por Florencia Rocha, secretaria de Turismo de Junín de los Andes, y Sergio Schiacchitano, subsecretario de Turismo de la provincia.

La Ruta de los Siete Lagos tendrá además una programación propia. El sábado 26 se realizará la inauguración oficial del stand, que contará con la participación de Emanuel Antimi, embajador de la provincia y chef de Alto Traful.

El espacio sumará un simulador de realidad virtual de esquí y degustaciones de cerveza y vinos de Bodega Fincas de Limay. Las actividades continuarán el domingo 27 con nuevas presentaciones de Antimi, el simulador y otras degustaciones.

Las empresas neuquinas tendrán reuniones comerciales

La participación provincial también tendrá una dimensión comercial durante las jornadas destinadas a profesionales. Por tercer año consecutivo, Neuquén formará parte de las rondas de negocios de FIT.

En esta edición participarán 20 empresas privadas relacionadas con Villa La Angostura, Villa Traful, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Caviahue-Copahue, Villa Pehuenia, Neuquén capital y Plottier. Las firmas mantendrán reuniones con operadores y agentes de viajes para comercializar sus productos y generar nuevos contactos.

El lunes 28 a las 17, además, Neuquén tendrá un espacio en el stand de Amichi, una operadora mayorista de turismo con 40 años de trayectoria. Allí se realizarán capacitaciones destinadas a agencias nacionales e internacionales sobre la oferta provincial.

La agenda permitirá mostrar en Buenos Aires una parte amplia de la propuesta turística de Neuquén. Durante cuatro jornadas convivirán la gastronomía de la cordillera y la estepa, los vinos, el termalismo, la pesca, los destinos de la provincia, el turismo religioso y las actividades vinculadas con la temporada de verano.