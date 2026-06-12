Neuquén: seis de cada diez conflictos penales se resolvieron mediante mediación y diálogo durante 2025

La mediación y la conciliación continúan consolidándose como herramientas clave para la resolución de conflictos penales en Neuquén. Durante 2025, el 61,5 por ciento de los casos abordados por la oficina de Mediación y Conciliación del Ministerio Público Fiscal (MPF) lograron una resolución positiva mediante el diálogo entre las partes involucradas.

Los datos surgen del informe estadístico anual elaborado por el organismo y reflejan que seis de cada diez conflictos derivados por fiscales pudieron resolverse a través de mecanismos restaurativos, evitando la judicialización tradicional y promoviendo acuerdos entre las personas involucradas.

"Estos resultados ratifican que la mediación y conciliación penal son herramientas viables y muy efectivas para resolver conflictos", destacó la responsable del área, Cecilia Basterrechea. Según explicó, este tipo de intervenciones permite alcanzar soluciones restaurativas que fortalecen el diálogo, brindan mayor rapidez en la respuesta y colocan a las personas en el centro del proceso.

Durante el último año, la oficina recibió 1.853 legajos penales en toda la provincia. Sin embargo, en 374 casos no fue posible avanzar con la intervención debido a incomparecencias de alguna de las partes o por falta de datos mínimos para establecer contacto.

La responsable de la oficina de Mediación y Conciliación del MPF, Cecilia Basterrechea.

De esta manera, el equipo trabajó efectivamente sobre 1.479 casos. Entre los resultados obtenidos se registraron 725 resoluciones positivas directas, que incluyeron 447 acuerdos formales, 260 solicitudes de archivo, 12 coordinaciones institucionales y seis compromisos en el ámbito de la justicia penal juvenil.

A estos números se suman otros 184 casos en los que, si bien no se alcanzó un acuerdo formal, las partes lograron disminuir significativamente el nivel de conflictividad a través del diálogo cara a cara.

"Si sumamos los acuerdos, archivos, coordinaciones, compromisos juveniles y los espacios de diálogo efectivo, las respuestas restaurativas comprendieron un total de 909 casos", precisó Basterrechea.

Los principales conflictos abordados estuvieron vinculados a amenazas, estafas, lesiones leves y graves y hurtos.

El equipo trabajó efectivamente sobre 1.479 casos. Entre los resultados obtenidos se registraron 725 resoluciones positivas directas, que incluyeron 447 acuerdos formales, 260 solicitudes de archivo, 12 coordinaciones institucionales y seis compromisos en el ámbito de la justicia penal juvenil.

Presencia en toda la provincia

Para garantizar el acceso al servicio en todo el territorio neuquino, el MPF cuenta actualmente con 12 mediadores y mediadoras distribuidos en Neuquén capital, Cutral Co, Zapala, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura y Chos Malal, además de cinco trabajadores administrativos.

La funcionaria destacó además el trabajo conjunto con jueces y juezas de paz, lo que permite extender las intervenciones a localidades donde no existen oficinas permanentes de mediación.

Una herramienta consolidada

La mediación y conciliación penal comenzaron a implementarse en Neuquén con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en 2014. La normativa establece que fiscales y jueces deben procurar la solución del conflicto primario generado por el delito, utilizando la pena como último recurso.

Actualmente, el área cuenta con protocolos específicos para abordar situaciones complejas y desarrolló especializaciones en distintos ámbitos, como conflictos con adolescentes, casos públicos de alta complejidad, conflictos con perspectiva animal y controversias ambientales.

En este último punto, el MPF aprobó en 2026 un protocolo específico para intervenir en disputas vinculadas a comunidades, empresas, organismos públicos y recursos naturales compartidos, una temática de creciente relevancia en Neuquén por el desarrollo hidrocarburífero y minero.

"Más allá de los indicadores estadísticos, el mayor impacto radica en la construcción sostenida de una cultura de resolución pacífica de controversias, donde los ciudadanos participan activamente de las soluciones a través del diálogo", afirmó Basterrechea.

A doce años de la implementación del sistema, desde el Ministerio Público Fiscal sostienen que la oficina de Mediación y Conciliación se consolidó como un espacio de referencia en materia de justicia restaurativa tanto a nivel provincial como nacional