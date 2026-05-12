La vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén, María Soledad Gennari brindó detalles sobre las XIV Jornadas Interinstitucionales sobre Análisis de Estupefacientes que se desarrollarán en la provincia y destacó que Neuquén se incorporará formalmente a la red nacional de laboratorios antidroga.

Gennari explicó en La segunda mañana que se transmite por AM550, que las jornadas reunirán a representantes de la Embajada de Estados Unidos, Naciones Unidas, el Ministerio de Seguridad de la Nación y especialistas vinculados a la lucha contra el narcotráfico y las adicciones. Según indicó, uno de los principales objetivos será avanzar en nuevos estándares analíticos y en la certificación de normas de calidad para el laboratorio que próximamente será inaugurado en Neuquén.

El avance de las drogas sintéticas pone a Neuquén en el centro de un encuentro nacional.

Cuáles serán los temas que se abordarán en las jornadas

La funcionaria señaló que uno de los ejes centrales del encuentro será el abordaje de las nuevas sustancias psicoactivas, conocidas como drogas sintéticas, que describió como un desafío creciente tanto para la seguridad como para el sistema de salud. “Tienen un altísimo impacto sobre el sistema nervioso central y generan niveles de adicción muy rápidos”, advirtió.

Además, remarcó que las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico cuentan con “gran soporte tecnológico” y modifican constantemente sus mecanismos de operación para evitar los métodos tradicionales de investigación. En ese sentido, sostuvo que la lucha contra el microtráfico es clave porque forma parte de la cadena de distribución y permite atacar el problema desde su base.

Gennari también destacó el trabajo conjunto entre el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Ejecutivo provincial y las fuerzas de seguridad. Aseguró que Neuquén “tomó la decisión de enfrentar el fenómeno a tiempo” y valoró herramientas como las denuncias anónimas mediante códigos QR y la implementación del sistema acusatorio.

Neuquén será anfitriona de jornadas que abordarán el impacto del narcotráfico y las nuevas drogas.

Durante la entrevista, la vocal del TSJ sostuvo que el crecimiento de Neuquén y el desarrollo económico vinculado a Vaca Muerta también generan nuevos desafíos en materia de seguridad y narcotráfico. “Hoy Neuquén es visto como una tierra prometida y eso trae aparejados problemas que hay que enfrentar”, afirmó. Las jornadas serán abiertas al público y podrán participar educadores, padres, madres y personas interesadas en la temática. Las actividades se realizarán en el salón Sauco, ubicado en Leloir y Entre Ríos, y las acreditaciones comenzarán a las 8 con inscripción mediante código QR.

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