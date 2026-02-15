Luego del discurso del intendente Mariano Gaido en la apertura del período legislativo en el Concejo Deliberante de Neuquén, la jefa de Gabinete María Pasqualini aseguró que el mensaje puso en valor la gestión y anticipó un año con fuerte inversión pública y políticas sociales.

“La verdad que se puso en valor la gestión, todo lo que se vino haciendo, pero también cuáles van a ser las obras y las políticas públicas más importantes que va a llevar adelante la municipalidad”, expresó en declaraciones al canal 24/7.

Entre los proyectos destacados, Pasqualini mencionó la ejecución de la avenida Mosconi, a la que definió como una obra que cambiará la ciudad y aportará mayor seguridad frente a eventos climáticos. “Una de las obras más importantes es la avenida Mosconi, es una obra que va a cambiar la ciudad, pero que también le va a dar seguridad a la ciudadanía”, sostuvo.

También resaltó la continuidad del Polo Científico Tecnológico, con la construcción del tercer edificio, y las obras vinculadas al turismo y a los accesos a la ciudad, en un contexto de crecimiento del parque automotor y del tránsito diario. Según detalló, la capital neuquina cuenta con más de 229.000 vehículos registrados y un flujo de unos 150.000 por día, lo que obliga a modificar ingresos y salidas urbanas.

En el plano social, la funcionaria destacó la continuidad del boleto estudiantil gratuito, la entrega de más de 50.000 kits escolares y el refuerzo de servicios básicos como la recolección de residuos. También confirmó que en 2026 se avanzará nuevamente con 3.000 cuadras de asfalto y con obras de infraestructura básica en barrios. “No es sólo el asfalto, sino pluviales, agua, gas y loteos con servicios. Vamos a estar trabajando nuevamente este año para entregar 1.516 lotes con servicios”, precisó.

“Este año es histórico porque el 42% del presupuesto se va a vincular a obra. Tenemos una administración consolidada y un año de muchísimo trabajo por delante”, dijo.

Pasqualini subrayó que todas las políticas se financian con recursos propios y con una administración que mantiene superávit desde hace seis años. En ese sentido, afirmó que el 42% del presupuesto municipal estará destinado a obra pública durante este año. “Este año es histórico porque el 42% del presupuesto se va a vincular a obra. Tenemos una administración consolidada y un año de muchísimo trabajo por delante”, remarcó.

Entre otras iniciativas, mencionó la creación de estacionamientos subterráneos, la instalación de semáforos inteligentes y nuevas cámaras de seguridad, además del avance del Parque Industrial, un parque solar y la ampliación del ejido urbano con miles de lotes proyectados.

“Es ir dando, a través de la gestión y la planificación, el cambio hacia una ciudad moderna y tecnológica, pero también seguir trabajando con políticas públicas importantes para la ciudadanía”, concluyó.