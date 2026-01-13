Un equipo de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) anunció el descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio saurópodo en la provincia de Neuquén. Se trata de Yeneen houssayi, un titanosaurio que habitó la región hace aproximadamente 83 millones de años, durante el Cretácico Superior. El hallazgo fue publicado recientemente en la revista científica Historical Biology.

La nueva especie pertenece al grupo de los titanosaurios, dinosaurios herbívoros de gran tamaño, cuadrúpedos y caracterizados por sus largos cuellos y colas. Según explicó Leonardo Filippi, investigador del CONICET y primer autor del estudio, Yeneen houssayi medía entre 10 y 12 metros de largo y pesaba entre 8 y 10 toneladas, con una cabeza pequeña en relación con el resto del cuerpo.

El nombre del género Yeneen, proviene de la lengua del pueblo tehuelche o Aónikenk y significa “espíritu o entidad relacionada con el invierno”, en referencia al área de La Invernada donde se encontraron los restos fósiles. El nombre de la especie Houssayi, rinde homenaje a Bernardo A. Houssay, fundador y primer presidente del CONICET y Premio Nobel de Medicina en 1947.

Un hallazgo clave para la paleontología patagónica

Las características distintivas que permitieron identificar a esta nueva especie se encuentran principalmente en sus vértebras dorsales, el sacro y la primera vértebra caudal, todas notablemente bien preservadas. El ejemplar principal conserva gran parte de su esqueleto axial, un hecho poco frecuente que aporta información anatómica de alto valor científico.

Este descubrimiento se suma a otros titanosaurios ya conocidos en la región y en la Formación Bajo de la Carpa, como Overosaurus paradasorum e Inawemtu oslatus. La presencia de una tercera especie en el área refuerza la hipótesis de una gran diversidad de titanosaurios en el norte de la Patagonia, posiblemente asociada a diferentes estrategias de alimentación o a eventos de reemplazo faunístico.

Del hallazgo al rescate de los fósiles

Los primeros restos fósiles fueron denunciados en 2003 por un integrante de la Gendarmería Nacional en el área de Cerro Overo–La Invernada. Sin embargo, las dificultades de acceso impidieron su rescate inmediato. Recién una década más tarde, en 2013, la apertura de nuevos caminos permitió retomar los trabajos y convertir el sitio en una prioridad científica.

Las excavaciones se realizaron en dos campañas entre 2013 y 2014, con la participación de paleontólogos, técnicos y voluntarios. Debido al gran tamaño y peso de los bloques de roca que contenían los huesos, fue necesario utilizar un camión con grúa para su traslado al Museo Municipal “Argentino Urquiza” de Rincón de los Sauces, donde se llevaron a cabo las tareas de preparación y estudio.

Además del ejemplar principal de Yeneen houssayi, los investigadores identificaron restos de un individuo juvenil y de un tercer saurópodo distinto, que será analizado en futuros trabajos. El estudio fue realizado por especialistas del CONICET y de diversas instituciones científicas del país, consolidando una vez más a Neuquén y a la Patagonia como regiones clave para el conocimiento de los dinosaurios que habitaron Sudamérica.