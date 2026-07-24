El Gobierno de Neuquén concretó este jueves una nueva emisión de bonos internacionales por 500 millones de dólares, una operación financiera que marca el regreso de la provincia a los mercados internacionales de capitales con financiamiento genuino por primera vez desde abril de 2017. La colocación se realizó con una tasa de interés del 7,35% y una vida media promedio de siete años, en una operación que el gobierno provincial calificó como un respaldo a la política de ordenamiento fiscal y financiero impulsada por la gestión de Rolando Figueroa.

Según informaron desde la Provincia, la demanda superó ampliamente las expectativas iniciales. Las ofertas recibidas duplicaron el monto que la Neuquén buscaba colocar en los mercados.

Una apuesta para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta

Desde el Ejecutivo neuquino explicaron que los recursos obtenidos serán destinados a acelerar el plan de obras públicas previsto para los próximos años, con especial foco en la infraestructura necesaria para acompañar la expansión de Vaca Muerta y el crecimiento económico que atraviesa la provincia.

La necesidad de ampliar rutas, redes de servicios, infraestructura energética y obras urbanas se convirtió en uno de los principales desafíos para Neuquén, especialmente en las localidades que reciben el impacto directo del desarrollo hidrocarburífero, como Añelo, Rincón de los Sauces, San Patricio del Chañar y la capital provincial.

La administración provincial sostiene que contar con financiamiento a largo plazo permitirá anticiparse a las demandas de una economía que crece por encima del promedio nacional y que requiere inversiones permanentes para evitar cuellos de botella en materia de infraestructura.

La confianza de los inversores, una de las claves de la operación

Previo a la emisión, funcionarios provinciales realizaron un roadshow virtual de tres días en el que mantuvieron reuniones con más de 30 inversores internacionales para presentar la situación financiera de Neuquén, los indicadores fiscales y las perspectivas de crecimiento vinculadas al desarrollo energético. Además, participaron más de 170 inversores locales en encuentros virtuales organizados por la provincia.

Desde el gobierno provincial destacaron que la operación logró la tasa más baja obtenida por una provincia argentina en el mercado internacional desde el regreso de las jurisdicciones subnacionales a este tipo de financiamiento. La colocación fue interpretada por la gestión provincial como una señal de confianza de los mercados hacia la estabilidad fiscal, la reducción del endeudamiento y la previsibilidad institucional que exhibe Neuquén.

Qué impacto puede tener para los vecinos de Neuquén

La llegada de nuevos recursos podría traducirse en la aceleración de obras de infraestructura que hoy son reclamadas por municipios y habitantes de distintas regiones de la provincia. Entre las principales demandas aparecen mejoras viales para el tránsito pesado vinculado a Vaca Muerta, ampliación de servicios básicos, obras energéticas y proyectos urbanos destinados a acompañar el crecimiento poblacional en ciudades como Neuquén capital, Centenario, Plottier y Añelo.

También se espera que parte de las inversiones permita fortalecer la conectividad y los servicios en localidades del interior, donde el crecimiento económico provincial genera nuevas necesidades en materia de transporte, salud y educación.

Neuquén busca consolidar un modelo de crecimiento a largo plazo

La nueva emisión de deuda se produce en un contexto de fuerte expansión de la actividad hidrocarburífera no convencional, que convirtió a Neuquén en uno de los motores económicos de la Argentina. Para la administración provincial, el desafío consiste ahora en transformar el potencial de Vaca Muerta en infraestructura, desarrollo productivo y mejoras concretas para la calidad de vida de los neuquinos.

Con esta operación financiera, el gobierno busca fortalecer la capacidad de inversión pública y generar condiciones que permitan sostener el crecimiento económico durante los próximos años, en una provincia que se posiciona como una de las principales receptoras de inversiones energéticas del país.