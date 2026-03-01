Quedó inaugurada la Apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura neuquina, acto que contó con el discurso del Gobernador Rolando Figueroa, quien dio un fuerte respaldo al deporte provincial, anunciando la creación de un nuevo programa, el acompañamiento con becas y premios bonus.

En su discurso, Rolando Figueroa de apertura, y entre varios temas tratados con relación a la provincia, el Gobernador no dejó de lado el deporte, y anuncia, entre varias cosas, la presentación a la Legislatura del proyecto de Ley para crear el Régimen Provincial de Acompañamiento de las Trayectorias Educativas de Estudiantes Deportistas.

José Luis Acuña, brilla en el Taekwondo a nivel mundial

El objetivo de la misma es compatibilizar el deporte con la educación, principalmente para los deportistas de alto rendimiento; “Con el fin de garantizar la continuidad, permanencia y finalización de los estudios de aquellas y aquellos estudiantes que desarrollan una práctica deportiva sistemática, organizada y acreditable en la Provincia del Neuquén, compatibilizando las exigencias académicas con los compromisos propios del alto rendimiento” resaltó.

Por otra parte, confirmó la firma del decreto para becas deportivas, que irán para los mejores deportistas de la provincia, que representan a Neuquén tanto en el plano nacional como internacional: “he firmado el Decreto del Programa de Becas para becar a los mejores deportistas, reconociendo el talento, el esfuerzo y la disciplina de nuestros deportistas, asumiendo la responsabilidad el Estado de acompañarlos con una asignación mensual, durante los doce meses del año”, monto que será igual al de Becas Gregorio Álvarez para estudiantes Universitarios, y que no es excluyente en casos que cuenten con una beca también de estudio.

Basilof, el deportista destacado de neuquén, campeón Olímpico

A este plan, se incorporó un incentivo extraordinario para los deportistas con grandes logros, denominado “Neuquén en el podio”, donde se buscará reconocer a los atletas que alcancen podios nacionales e internacionales, con premios que pueden llegar hasta los 10 millones de pesos. “El esfuerzo merece reconocimiento porque cuando un deportista sube al podio, no sube solo: sube con él toda la Provincia del Neuquén y además se transforman inmediatamente en un espejo donde otros jóvenes pueden también mirarse”, destacó el gobernador.

Gisella Bonomi, referente en el Beach Handball

Las medidas de política deportiva llegan para reforzar los diferentes planes que tiene el gobierno provincial, que van desde el fortalecimiento de clubes, capacitaciones y acompañamiento a las instituciones que compiten a primer nivel, como así también a atletas destacados.