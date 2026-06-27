Las jornadas internacionales sobre crimen organizado realizadas en Neuquén dejaron un saldo más que positivo para quienes impulsaron el encuentro. Así lo afirmó Soledad Gennari, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, quien aseguró que la convocatoria permitió generar vínculos con organismos y especialistas de distintos países para fortalecer las herramientas de prevención en la provincia.

En diálogo con Entretiempo por AM550, Gennari sostuvo que la respuesta superó las expectativas iniciales y destacó el nivel de los expositores que participaron de las actividades. "La verdad es que superó ampliamente nuestras expectativas", resumió la magistrada al hacer un balance de las jornadas.

Entre los invitados participaron Antonio Aiello, coronel de la Guardia di Finanza de Italia; Salvatore Leotta, comandante de los Carabinieri; Andrés Torres, jefe del Bureau de Investigaciones Especiales de la Fiscalía de Distrito de Manhattan; Engert Pëllumbi, juez de la Corte Especial de Apelaciones para la Corrupción y el Crimen Organizado de Albania; Carlos Andrés Oblitas Álvarez, juez del Tribunal Departamental de Justicia de Bolivia; además de especialistas argentinos como Pedro Biscay, Julián Alfie, Cecilia Amil Martín y Leandro Gastón.

Los especialistas compartieron experiencias de distintos países

Gennari explicó que uno de los principales aportes llegó desde Italia, donde los organismos especializados llevan décadas enfrentando estructuras vinculadas al lavado de dinero y las mafias. "Contamos con la presencia de expertos de Italia. Estuvo el jefe de la Guardia di Finanza, una de las organizaciones antilavado más importantes de Europa, con una especialización impresionante. Para nosotros fue muy importante comenzar a tender puentes con instituciones de ese nivel", ponderó.

La vocal indicó que buena parte del trabajo estuvo orientado a conocer mecanismos para prevenir el lavado de activos, especialmente en provincias como Neuquén, que reciben inversiones de gran magnitud. "Trabajamos especialmente sobre los sistemas de prevención del lavado de activos, sobre todo en lugares donde se promueven inversiones, con el objetivo de estar atentos y fortalecer las herramientas de prevención", detalló.

También destacó la exposición del comandante de los Carabinieri, Salvatore Leotta, quien analizó el crecimiento de las drogas sintéticas en Europa y la experiencia italiana frente a organizaciones mafiosas como la Cosa Nostra.

"¿Para qué sirven estos encuentros? Para conocer experiencias desarrolladas en otros países, que también representan otras realidades culturales", afirmó.

Neuquén busca reforzar la prevención

Durante las jornadas también expusieron representantes de Bolivia, Albania y Estados Unidos, quienes compartieron el funcionamiento de fiscalías y tribunales especializados en corrupción y crimen organizado.

Sobre el caso de Albania, Gennari destacó el trabajo del juez Engert Pëllumbi, quien repasó el funcionamiento de una Cámara especializada con amplias facultades para investigar causas complejas. "Además de conocer esas experiencias, también aprendimos cómo protegen a quienes llevan adelante este tipo de investigaciones", indicó.

La magistrada también valoró la participación del fiscal de Manhattan, al considerar que el modelo estadounidense ofrece herramientas interesantes para abordar investigaciones de gran complejidad. En ese marco, advirtió que el sistema judicial argentino presenta desafíos particulares por la coexistencia de distintas jurisdicciones.

"En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conviven la Justicia Federal, la Justicia Nacional y la Justicia local. Muchas veces es difícil explicar esto a los especialistas extranjeros. Puede ocurrir que un policía cruce un límite jurisdiccional y todo un procedimiento quede invalidado", ejemplificó.

La cooperación internacional será uno de los ejes en el futuro

Para Gennari, uno de los principales resultados del encuentro fue la posibilidad de iniciar una red de cooperación con instituciones extranjeras interesadas en trabajar junto a Neuquén. "Estos puentes que estamos construyendo forman parte del ABC en la lucha contra el crimen organizado: la cooperación internacional", sostuvo.

En este sentido, señaló que al cierre de las jornadas mantuvieron reuniones con representantes de distintas embajadas interesadas en fortalecer vínculos con la provincia por su relevancia económica y geopolítica. "Terminamos la jornada con invitaciones de distintas embajadas, muy interesadas en trabajar con Neuquén. Particularmente hice hincapié en un tema que considero central: la seguridad ciudadana", expresó.

Finalmente, la vocal del Tribunal Superior de Justicia remarcó que el objetivo es anticiparse al avance de organizaciones criminales y proteger a la provincia. "Los habitantes de la provincia del Neuquén merecen vivir en una sociedad pacífica y tranquila, y debemos impedir la infiltración de estas organizaciones criminales. Hace dos años que venimos desarrollando un trabajo silencioso en esa dirección y contar con este nivel de cooperación internacional es realmente invaluable", concluyó.