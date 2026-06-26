Estafa con planes sociales en Neuquén: la Fiscalía insistirá para que se condene por asociación ilícita

La causa por la millonaria estafa con planes sociales en Neuquén ingresó en una nueva etapa judicial. El Ministerio Público Fiscal (MPF), junto con la Fiscalía de Estado, intentará revertir la absolución por el delito de asociación ilícita dictada durante el juicio oral, al sostener que la maniobra para defraudar al Estado fue ejecutada por una organización criminal con estructura, permanencia y reparto de funciones.

Las audiencias ante el Tribunal de Impugnación comenzaron este viernes y se extenderán hasta el próximo 8 de julio. Además del planteo de la fiscalía, los jueces deberán analizar los recursos presentados por las defensas de los condenados, quienes buscan revocar las sentencias o reducir las penas impuestas.

El principal planteo del MPF será expuesto el viernes 3 de julio. Ese día, los fiscales argumentarán que el tribunal de juicio se equivocó al descartar la figura de asociación ilícita, pese a que durante el debate sostuvieron que el fraude al Estado mediante el cobro irregular de planes sociales fue organizado y sostenido en el tiempo por un grupo con roles claramente definidos.

Si el Tribunal de Impugnación hace lugar al recurso, podría modificar la calificación jurídica respecto de los imputados alcanzados por esa decisión.

El fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narvaez.

Condenas y revisión de la sentencia

En la sentencia de primera instancia, el tribunal descartó la existencia de una asociación ilícita, aunque sí encontró responsables a los acusados por distintos hechos de administración fraudulenta. Además, impuso penas de hasta cinco años de prisión efectiva para quienes consideró los principales responsables de la maniobra.

Ese fallo ahora será revisado por el Tribunal de Impugnación, que deberá resolver tanto los recursos de la fiscalía como los presentados por las defensas.

Las penas

Teniendo en cuenta el grado de participación y situaciones atenuantes particulares, por unanimidad, los jueces determinaron imponer las siguientes penas:



Laura Reznik, Isabel Montoya, Valeria Honorio y Emmanuel Victoria Contreras: 3 años de prisión condicional. Para Julieta Oviedo, Luis María Gallo y Alfredo Cury, 3 años y 6 meses de prisión efectiva. En tanto, Marcos Ozuna recibió 4 años de prisión efectiva.



Por su parte, Néstor Pablo Sanz fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión efectiva y Ricardo Soiza, Tomás Siegenthaler y Orlando Abel Di Luca, 5 años de prisión efectiva.

Cómo continuará el cronograma

Las audiencias comenzaron con la impugnación presentada por Alfredo Cury, condenado en la causa y quien además ejerce su propia defensa.

Este sábado responderán el Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Estado. El lunes será el turno del recurso de Ricardo Soiza, mientras que el martes expondrán las defensas de Tomás Siegenthaler, Laura Reznik, Julieta Oviedo y Luis María Gallo.

El miércoles continuarán Orlando Abel Di Luca y el resto de los condenados que recurrieron la sentencia. En cada audiencia, tras los planteos de las defensas, responderán el MPF y la Fiscalía de Estado antes de la última intervención de quienes impugnaron.

El viernes 3 de julio la fiscalía presentará formalmente los fundamentos para insistir con la figura de asociación ilícita. Luego, el cronograma continuará el sábado 4 y el lunes 6 de julio con las refutaciones, mientras que el martes 7 se debatirán exclusivamente las impugnaciones vinculadas con las penas.

El Tribunal de Impugnación, integrado por Liliana Deiub, Mauricio Macagno y Federico Sommer, contará con un plazo de 20 días para dar a conocer su resolución una vez concluidas todas las audiencias.