A raíz de las condiciones meteorológicas que afectan al centro y oeste de la provincia de Neuquén, algunas rutas se encuentran cerradas. Otras, por su parte, pueden ser transitadas mediante el uso de cadenas para nieve. Desde Vialidad Nacional (VN), la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y las diferentes autoridades locales piden precaución a la hora de emprender un viaje.

Una de las arterias más comprometidas es la Ruta Provincial 46 a la altura de la Cuesta del Rahue. A raíz de la acumulación de nieve sobre la calzada asfáltica, las autoridades decretaron el cierre preventivo a partir de las 18 de este miércoles 5 de agosto.

El informe de la DPV sobre el estado de la Ruta Provincial 46 a la altura de la Cuesta del Rahue - Foto: DPV

En la zona de las Las Lajas, el panorama era bastante similar. A raíz de las fuertes nevadas que se registraron desde la mañana sobre la Ruta Nacional 40, VN solicitó que quienes pueden posponer viajes lo hagan.

La Ruta Nacional 40 a la altura de Las Lajas tiene mucha acumulación de nieve - Foto: Captura Video

Minutos después de las 16:50, Vialidad Nacional reportó que sobre la Ruta Nacional 22, en inmediaciones de Zapala, había comenzado a nevar intensamente. Esas condiciones reducen la transitabilidad y solicitan máxima precaución.

Este 5 de agosto se registraron fuertes nevadas sobre la Ruta Nacional 22 a la atura de Zapala - Foto: Vialidad Nacional

Entre Villa El Chocón y Picún Leufu las condiciones tampoco son favorables para la circulación. Las nevadas registradas disminuyen la visibilidad y piden no hacer viajes salvo que la urgencia así lo amerite.

La ruta entre VIlla El Chocón y Picún Leufu registra sectores con acumulación de agua - Foto: Vialidad Nacional

Qué recomendó Vialidad Nacional ante la acumulación de nieve sobre las rutas de Neuquén

A través de sus canales oficiales, debido a las condiciones climáticas adversas, VN solicitó a los usuarios transitar con extrema precaución por las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Neuquén. Además, desde el organismo recordaron el carácter obligatorio de la portación de cadenas.