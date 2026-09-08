Neuquén mantiene durante septiembre la actividad en sus principales centros de esquí y parques de nieve debido a las buenas condiciones de acumulación en la cordillera. Al mismo tiempo, los residentes de la provincia pueden acceder durante el mes a beneficios del Banco Provincia del Neuquén (BPN) para financiar pases, alquiler de equipos, alojamiento y consumos turísticos.

La propuesta alcanza a Chapelco, Lago Hermoso Ski Resort, Cerro Bayo, Caviahue y el Parque de Nieve Batea Mahuida, que mantienen distintas actividades de montaña durante las primeras semanas de la primavera. Esquí, snowboard, trineos, alquiler de equipos y otras experiencias continúan disponibles según las condiciones de cada complejo.

El programa es impulsado por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén y apunta a extender el movimiento turístico en las localidades cordilleranas, además de promover que los propios neuquinos recorran la provincia durante septiembre.

Hasta 12 cuotas sin interés para disfrutar de la montaña

Uno de los principales atractivos de la propuesta está en las alternativas de financiación ofrecidas por el BPN.

Para consumos en cerros y centros de esquí de Neuquén, los clientes pueden acceder todos los días a:

Hasta 12 cuotas sin interés con tarjeta Confiable.

con tarjeta Confiable. Hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard.

El beneficio también alcanza al alquiler de ropa y equipos de esquí, con el mismo esquema: hasta 12 cuotas sin interés con Confiable y hasta 6 cuotas con Visa y Mastercard.

De esta manera, el financiamiento no se limita al pase para esquiar, sino que permite distribuir parte de los principales gastos asociados a una jornada o escapada de montaña.

También hay beneficios para alojarse en la cordillera

La promoción se extiende al alojamiento.

En los hoteles del ISSN, los residentes pueden pagar todos los días en hasta 6 cuotas sin interés utilizando Confiable, Visa o Mastercard.

En las Hosterías de Neuquén, el beneficio está disponible de jueves a domingos:

Hasta 6 cuotas sin interés con Confiable.

Hasta 3 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

Además, los comercios de Aluminé, Junín de los Andes, Villa Pehuenia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Caviahue cuentan con hasta 6 cuotas sin interés todos los días con las tarjetas alcanzadas por el programa.

Combustible y gastronomía: dos beneficios clave para una escapada

La propuesta también contempla gastos que suelen tener un peso importante al momento de organizar un viaje.

Los martes, las compras de combustible realizadas con tarjetas premium de Visa o Mastercard tienen un ahorro de hasta el 25%, con un tope de reintegro de $12.000.

Los miércoles, el mismo porcentaje de ahorro se aplica a consumos gastronómicos, también con un límite de $12.000 de reintegro.

Así, los beneficios abarcan diferentes etapas del viaje: traslado, alojamiento, acceso a la montaña, alquiler de equipamiento y gastronomía.

¿Qué centros de nieve siguen abiertos durante septiembre?

La extensión de la temporada está directamente relacionada con las condiciones de nieve que presenta la cordillera neuquina.

En San Martín de los Andes, Chapelco tiene previsto mantener su actividad hasta fines de septiembre. Lago Hermoso Ski Resort también continuará funcionando durante el mes, sujeto a la disponibilidad de nieve.

En Villa La Angostura, Cerro Bayo extenderá la actividad para esquiadores durante las últimas semanas de septiembre.

Caviahue proyecta mantener la temporada hasta fines de septiembre e incluso analiza vincular la actividad con el fin de semana largo de octubre.

En Villa Pehuenia-Moquehue, el Parque de Nieve Batea Mahuida continuará abierto al menos hasta fines de septiembre, con propuestas de esquí, snowboard, trineos, alquiler de equipos y escuela de esquí.

La continuidad de estos centros ya había sido anticipada por las buenas condiciones de nieve registradas en la provincia. En Batea Mahuida, por ejemplo, la acumulación supera el metro de nieve compactada en la base y se acerca a los dos metros en sectores de mayor altura.

Septiembre todavía tiene nieve en Neuquén

La extensión de la temporada representa una situación diferente a la habitual: el comienzo de la primavera no implica necesariamente el final de las actividades de invierno.

Los cinco centros mencionados mantienen propuestas de nieve en septiembre, aunque la fecha efectiva de funcionamiento y las actividades disponibles pueden variar de acuerdo con las condiciones meteorológicas y de cada montaña.

Esto convierte al mes en una oportunidad para el turismo interno, especialmente para quienes viven en Neuquén y pueden organizar escapadas de menor duración hacia la cordillera.

La provincia ya había informado que la temporada se extendería durante septiembre precisamente por la acumulación de nieve y el funcionamiento de Chapelco, Lago Hermoso, Cerro Bayo, Caviahue y Batea Mahuida.

Una temporada que ya movilizó a miles de turistas

Los beneficios llegan después de un invierno con un importante movimiento turístico.

Entre el 29 de junio y el 23 de agosto, Neuquén contabilizó 193.456 turistas, más de 590.000 pernoctes y un consumo turístico superior a $185.000 millones.

La extensión de la temporada permite prolongar parte de ese movimiento hacia septiembre y mantener activos a alojamientos, restaurantes, comercios, centros de esquí y prestadores de servicios de las localidades cordilleranas.

Además, septiembre suma otros eventos que pueden contribuir al movimiento turístico. En Caviahue, por ejemplo, el Trail del Agrio se realizará el 12 y 13 de septiembre, con 250 atletas confirmados.

El beneficio no es solamente para quienes esquían

Uno de los puntos diferenciales de la propuesta es que no hace falta ser esquiador para aprovecharla.

Las promociones alcanzan consumos en localidades turísticas, alojamiento, gastronomía y combustible. Esto amplía el universo de potenciales beneficiarios a familias, parejas y visitantes que buscan simplemente recorrer la cordillera, disfrutar de la nieve o combinar distintas actividades.

En destinos como Caviahue, además, la oferta turística excede al esquí e incluye propuestas vinculadas con Copahue, termas, trineos, motos de nieve, caminatas con raquetas y otras actividades de montaña.