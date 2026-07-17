Mientras en gran parte del país crece la cantidad de familias que tienen dificultades para cumplir con el pago de sus créditos, Neuquén vuelve a aparecer entre las provincias con mejores indicadores económicos. Un relevamiento de la consultora Analytica ubicó al distrito entre los tres con menor porcentaje de deudores morosos de Argentina, una señal que refleja un escenario diferente al que atraviesan muchas regiones.

El informe llega en un contexto complejo a nivel nacional. La mora de las familias alcanzó el 15,9% de la cartera del sistema financiero ampliado durante mayo, el valor más alto de los últimos meses, con más de cinco millones de personas endeudadas exclusivamente fuera del sistema bancario tradicional.

Sin embargo, Neuquén quedó muy lejos de las provincias con mayores problemas de incumplimiento y volvió a consolidarse dentro del grupo con mejores resultados.

Un lugar entre las provincias con mejores números

La diferencia resulta significativa si se tiene en cuenta que el informe muestra un deterioro generalizado de la situación crediticia de las familias argentinas. Mientras en varios distritos la mora continuó creciendo, Neuquén se mantiene entre los niveles más bajos del país.

Aunque el estudio no analiza las causas, el desempeño provincial coincide con una economía que en los últimos años mostró indicadores superiores al promedio nacional.

Un escenario que también se refleja en otros indicadores

El buen posicionamiento de Neuquén no aparece de manera aislada. En los últimos meses distintos informes oficiales y privados mostraron que la provincia continúa liderando varios indicadores vinculados con la actividad económica.

Uno de ellos fue el crecimiento del empleo privado registrado. Según datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación difundidos por el gobierno provincial, Neuquén encabezó la creación de empleo formal en el país, impulsada principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta y las actividades asociadas. También se ubicó entre las provincias con menor tasa de desocupación del país, de acuerdo con el INDEC.

A ese escenario se suma el movimiento económico de la capital provincial. Durante el primer semestre, la Municipalidad de Neuquén informó un récord histórico en la apertura de licencias comerciales, reflejando un crecimiento sostenido de nuevos emprendimientos y empresas que eligen instalarse en la ciudad.

La inversión pública en infraestructura, viviendas, rutas, escuelas y centros deportivos también mantiene un fuerte ritmo en distintas localidades, acompañando la expansión de la actividad privada y generando movimiento económico en toda la provincia.

Qué muestra el informe nacional

Analytica señaló que actualmente existen 19,8 millones de personas con algún tipo de crédito dentro del sistema financiero ampliado, que incluye bancos, fintech, mutuales, cooperativas, tarjetas de consumo y otros proveedores.

La deuda total de las familias asciende a $74,9 billones y representa el 6,6% del Producto Bruto Interno.

Del total de personas con deudas, 14,2 millones mantienen créditos bancarios, mientras que 5,5 millones están endeudadas únicamente fuera del sistema financiero tradicional.

En ese contexto nacional de mayor presión sobre los hogares, el desempeño de Neuquén vuelve a diferenciarse. La provincia aparece entre las jurisdicciones donde una menor proporción de familias presenta atrasos en el pago de sus obligaciones, un indicador que acompaña otros datos recientes vinculados al empleo, la inversión y la actividad económica.