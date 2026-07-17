Por qué cada vez más familias argentinas se endeudan para llegar a fin de mes, según un economista

El aumento del endeudamiento de los hogares argentinos tiene una explicación mucho más profunda que el simple uso de tarjetas de crédito. Para Fernando Schpoliansky, economista y secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, la raíz del problema está en la pérdida del poder adquisitivo de salarios, jubilaciones e ingresos de trabajadores independientes, una situación que obliga a muchas familias a financiar gastos cotidianos para poder llegar a fin de mes.

En diálogo con Entretiempo por AM550, Schpoliansky sostuvo que el crédito dejó de utilizarse para realizar compras extraordinarias y pasó a convertirse en una herramienta para cubrir necesidades básicas.

"Lo que se está dando en la Argentina desde hace un tiempo es un alto nivel de endeudamiento de las familias. Y eso tiene una cuestión de fondo: la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos", explicó.

Según detalló, cuando los ingresos ya no alcanzan para afrontar los gastos fijos, muchas personas recurren a las tarjetas de crédito, préstamos personales o créditos ofrecidos por billeteras virtuales. "Si el dinero alcanzara para cubrir los costos fijos de una familia, no tendríamos los niveles de endeudamiento que hoy tiene la Argentina", afirmó.

La morosidad aumenta a medida que la deuda se acumula

Schpoliansky señaló que el verdadero problema aparece algunos meses después de tomar ese financiamiento inicial. Las nuevas obligaciones se superponen con las anteriores y los intereses comienzan a crecer. Indicó que "al segundo o tercer mes esa deuda se transforma en una bola de nieve porque se acumulan nuevas deudas sobre las anteriores y también los intereses".

Como consecuencia, los niveles de incumplimiento aumentan de manera sostenida. Según apuntó, la morosidad supera el 12% y el 15% en distintos segmentos del sistema financiero, mientras que entre algunos grupos de jóvenes ya alcanza valores cercanos al 30%.

El especialista analizó el crecimiento del endeudamiento de los hogares, el impacto de las altas tasas de interés y la caída del consumo en una entrevista sobre la situación económica que atraviesan las familias argentinas.

Para el economista, quienes dejan de pagar no lo hacen por falta de voluntad. "En general, quien no cumple con sus obligaciones no es porque no quiera hacerlo, sino porque no puede", explicó.

Neuquén muestra una realidad diferente, aunque vivir cuesta más

Al analizar el informe que ubica a Neuquén entre las provincias con menor porcentaje de deudores morosos, Schpoliansky resaltó que la provincia presenta condiciones distintas al promedio nacional.

Atribuyó ese comportamiento a la actividad económica vinculada principalmente al desarrollo de Vaca Muerta, que permite mantener ingresos promedio superiores a los de otras jurisdicciones. "Neuquén tiene una ventaja comparativa porque presenta ingresos promedio superiores a los de muchas otras regiones del país. También es cierto que vivir en Neuquén es más caro", aclaró.

Aun así, consideró que el dinamismo económico explica que el nivel de morosidad resulte inferior al registrado en otras provincias. Según el economista, "Neuquén aparece entre las jurisdicciones con menor morosidad justamente porque todavía mantiene un nivel importante de actividad económica gracias, fundamentalmente, al desarrollo de los hidrocarburos".

Otro de los factores que agrava la situación, según explicó, son las elevadas tasas de interés que siguen cobrando las entidades financieras. Aunque la inflación mostró una fuerte desaceleración durante los últimos meses, el costo del crédito continúa siendo muy alto. "Las tasas de interés en la Argentina siguen siendo muy altas. El sistema financiero es muy pequeño y está muy concentrado en pocos bancos, por eso el crédito sigue siendo caro", detalló.

La baja de la inflación tuvo un costo económico

Schpoliansky también analizó la estrategia económica impulsada por el Gobierno nacional. Señaló que la reducción de la inflación fue acompañada por una fuerte contracción de la actividad económica. Esa menor circulación de dinero redujo el consumo, afectó a empresas y comercios y deterioró aún más el poder de compra de los ingresos.

En este contexto, reconoció que las recomendaciones muchas veces chocan con la realidad cotidiana. Sugirió utilizar el crédito solo cuando sea indispensable y, siempre que sea posible, cancelar el total del resumen de la tarjeta en lugar de realizar el pago mínimo para evitar la acumulación de intereses.

Sin embargo, insistió en que la solución de fondo no depende únicamente de las decisiones individuales. "Lo que debería ocurrir es que el Gobierno nacional implemente políticas de crecimiento económico y de recuperación del ingreso, con mejores salarios, mejores jubilaciones y medidas que impulsen la productividad", concluyó.

La entrevista completa: