“No vengo como candidato, vengo a ponerme al servicio”: dijo Rucci en el lanzamiento de Fuerza Rionegrina y Federal

Con un acto en el que asistieron 4 mil personas y un discurso cargado de críticas a la política tradicional, el dirigente petrolero Marcelo Rucci encabezó el lanzamiento oficial de Fuerza Rionegrina y Federal en Cinco Saltos.

Rucci aseguró que no busca una candidatura y afirmó que quiere “ponerse al servicio de la gente” en una ciudad que, según sostuvo, “merece muchísimo más”. El lanzamiento del espacio político se realizó este jueves en el nuevo local partidario ubicado en San Martín y 9 de Julio de la mencionada localidad rionegrina, donde desde temprano llegaron militantes, trabajadores petroleros, familias y referentes territoriales de distintas localidades del Alto Valle.

En diálogo con el Noticiero Central de 24/7, Rucci dejó una de las frases más fuertes de la jornada al intentar despegarse de una candidatura personal.

“No vengo como un candidato, vengo a ponerme al servicio de la gente de un pueblo que creo que merece muchísimo más de lo que tiene”, expresó el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

El dirigente remarcó además el vínculo personal que mantiene con la ciudad. “Volver a Cinco Saltos es volver a mi casa”, aseguró, y destacó que mantiene amistades y recuerdos ligados a “luchas, trabajo y sueños” compartidos en la localidad.

Más de 4.000 personas asistieron al acto en Cinco Saltos.

Durante la entrevista y también en el acto político, Rucci apuntó directamente contra la realidad social y sanitaria de la ciudad, cuestionando la falta de respuestas estatales. “El objetivo es que Cinco Saltos no sea el que está hoy. No puede ser que no tengamos hospital, no tengamos médicos y que haya tantas necesidades”, sostuvo.

Además, hizo referencia a la falta de empleo en la localidad y llamó a la unidad de los vecinos para reclamar recursos y oportunidades. “Si todos nos unimos, vamos a reclamar por lo que nos corresponde a cada vecina y vecino de Cinco Saltos”, afirmó.

“La política no representa a los trabajadores”

El acto sirvió también para oficializar la expansión de Fuerza Rionegrina y Federal en el Alto Valle, presidida por Fernando Valenzuela, un espacio impulsado desde el sindicalismo petrolero, aunque Rucci insistió en que no se trata de “un partido de un gremio”. “Este no es un partido de un gremio, es una idea del gremio petrolero”, aclaró frente a la militancia.

En esa línea, cuestionó a los partidos tradicionales y aseguró que muchos trabajadores y jóvenes ya no se sienten representados. “No hay confianza en la política porque vienen cuatro o cinco y dicen quién va a ser el intendente o el concejal y utilizan a la militancia”, lanzó.

Rucci explicó que el nuevo espacio busca abrir lugares de participación para sectores que históricamente quedaron afuera de las decisiones políticas. “Queremos devolverle a la militancia lo que la militancia nos dio”, remarcó.

El mensaje a los jóvenes

Uno de los momentos más aplaudidos de la noche llegó cuando el dirigente petrolero habló directamente a los jóvenes presentes en el acto. “Veo muchos jóvenes que la política tradicional siempre dijo que son el futuro. Yo les digo que no, no son el futuro, son el presente. Salgan a pelear por sus sueños”, expresó.

La frase rápidamente se convirtió en uno de los ejes del lanzamiento político y marcó el tono generacional que el espacio busca mostrar en Río Negro.

Entrevista a Marcelo Rucci