El juicio oral por la tragedia del camping Lolen sumó otra demora. El Tribunal Oral Federal de Neuquén suspendió las audiencias que estaban programadas para el 20 y el 27 de abril, a la espera de una definición de la Cámara Federal de Casación Penal.

La medida impacta en una causa de alto interés en la región cordillerana, ya que busca establecer responsabilidades por las muertes de Martina Sepúlveda, de 2 años, y Matías Mercanti, de 7, ocurridas el 1 de enero de 2016, dentro del Parque Nacional Lanín en cercanías de San Martín de los Andes.

La Cámara Federal debe resolver un planteo pendiente

De acuerdo con la resolución judicial, la suspensión se dispuso luego de que la Cámara Federal de Casación Penal otorgara un plazo de diez días corridos desde el 8 de abril para tratar un recurso presentado contra un decreto fechado el 26 de diciembre de 2025.

Ese período superó las fechas ya establecidas para continuar el debate oral, por lo que el tribunal neuquino resolvió dejar sin efecto las convocatorias hasta contar con una respuesta del órgano superior.

Se juzga a seis personas por el hecho ocurrido en Lanín

En el proceso están imputados cuatro guardaparques y dos integrantes de la Comunidad Curruhuinca. El expediente intenta determinar si existieron responsabilidades penales en torno al episodio registrado cuando un árbol cayó sobre el sector donde estaban las víctimas.

Por el momento no se informaron nuevas fechas. El cronograma será reprogramado una vez que la Cámara Federal de Casación Penal resuelva el recurso pendiente y habilite la continuidad del juicio.