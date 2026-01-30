A partir de febrero, entrarán en vigor los nuevos cambios en el Documento Nacional de Identidad y el Pasaporte, anunciados por la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (DNRNP). La medida, que busca prevenir fraudes, agilizar la verificación de identidad y modernizar el sistema documental argentino, se formalizó con la publicación de las disposiciones 54/2026 y 55/2026 en el Boletín Oficial.

Una de las principales modificaciones será el formato del DNI, que pasará a ser una tarjeta de policarbonato multicapas con grabados láser, impresión a chorro de tinta y un chip sin contacto. Además, se implementarán diferenciaciones según la edad y la nacionalidad del titular. Los menores de 14 años recibirán un DNI similar al de los adultos, aunque en el caso de los niños menores de 5 años, el documento incluirá la firma del padre, madre, tutor o representante legal. Por otro lado, los extranjeros tendrán un DNI con las mismas características que el de los ciudadanos argentinos, tanto para mayores como para menores.

El nuevo DNI para ciudadanos argentinos mayores de 14 años incluirá elementos de seguridad adicionales, como el escudo nacional, la leyenda “República Argentina - Mercosur” y una fotografía a color. Además, se incorporarán datos como nombre, apellido, número de DNI, fecha de vencimiento y una firma electrónica, en caso de que la persona pueda firmar.

En el caso de los ex combatientes de la Guerra de las Malvinas, se mantendrá la leyenda que los identifica como “Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas”. Además, los recién nacidos que no puedan ser movilizados por razones de salud recibirán un DNI provisorio, con validez únicamente dentro del país.

Respecto al pasaporte, los cambios se centran en la personalización del documento con una hoja de policarbonato grabada con láser, lo que lo adapta a los estándares internacionales de seguridad. Este nuevo diseño, que contará con 34 páginas, busca reforzar la protección de los datos personales y aumentar la confiabilidad del documento.

Si bien los pasaportes emitidos antes de la medida seguirán siendo válidos hasta su fecha de expiración, se priorizará el uso de los nuevos materiales a medida que se agoten los existentes.

La transición a estos nuevos documentos comenzará en febrero de 2026, y las autoridades aseguran que la implementación de estas modificaciones posicionará a Argentina a la vanguardia internacional en cuanto a la emisión de documentos de alta seguridad.