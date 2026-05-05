Durante la mañana de martes el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) se encuentra realizando trabajos de emergencia en el colector cloacal de la calle Copahue entre avenida Olascoaga y Corrientes de Neuquén capital, donde se detectó una fisura en una cañería antigua cuya obra de reemplazo está en marcha.

Explicaron que esta reparación provoca una disminución en la capacidad de conducción del líquido sanitario, el cual es tratado en la Planta Tronador, por lo que afecta el sistema cloacal de la zona.

La empresa que está ejecutando la obra, con asistencia de los cuadros técnicos y operativos del EPAS, trabaja para reparar la cañería antigua y reestablecer el servicio lo antes posible. El riesgo de posibles colapsos había sido detectado por el organismo, ya que se trata de una cañería instalada hace más de 40 años.

Esta mañana en una recorrida por la obra, el coordinador general del EPAS, Martín Giusti, señaló que:

"Se detectó un tapón en la cañería y rápidamente se está trabajando para hacer un desvío hacia la nueva obra”, y aclaró que desde el organismo “sabíamos que este colapso podía suceder, por eso se activó un plan de contingencia con todo el personal del EPAS reforzando la limpieza de esta cuenca sanitaria”.

La obra de recambio en el colector

Agregó que piden disculpas por los inconvenientes y que entienden el problema que esto genera para los vecinos, pero enfatizó en que el recambio del colector es fundamental para que los líquidos cloacales sean transportados a la planta Tronador sin inconveniente.

EPAS está ejecutando la obra de recambio de toda la extensión de ese colector desde la intersección de las calles Lanín y Saavedra, hasta el presente en que la obra avanza sobre ese sector de la ciudad en Copahue entre Olascoaga y Río Negro.

Estas acciones forman parte de la ejecución del Plan Director Cloacal que el Ente está desarrollando en la capital provincial y beneficiará a 150 mil habitantes, con una inversión superior a los 1.800 millones de pesos. En este caso puntual, consisten en la colocación de 245 metros de cañería de PRFV de 1.500 milímetros de diámetro paralela a la antigua tubería.