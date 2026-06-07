La asunción de Rodrigo Buteler como presidente de Juntos Somos Río Negro tuvo poco de trámite partidario y mucho de demostración política. Nadie viajó hasta Cipolletti para presenciar un simple cambio de autoridades. Lo que se montó fue una exhibición de poder cuidadosamente construida para mostrar que, después de más de una década de gobierno, el oficialismo tiene la maquinaria electoral más aceitada de la provincia.

La foto no fue casual. Tampoco el escenario. Mucho menos la convocatoria. Intendentes, legisladores, funcionarios, referentes territoriales y militantes llegaron desde todos los rincones de Río Negro para construir una imagen precisa: mientras la oposición todavía busca acuerdos, discursos y rumbo, Juntos quiere instalar la idea de que sigue siendo el único espacio capaz de movilizar una provincia entera.

Por eso los discursos parecieron escritos con el mismo libreto. Alberto Weretilneck, Facundo López y Rodrigo Buteler: Juntos es el único partido con representación en cada localidad rionegrina. No fue una muletilla. Fue el corazón del mensaje. Las elecciones no se ganan solamente en Bariloche, Roca, Cipolletti o Viedma. También se construye en los parajes, en las comisiones de fomento y en esos pueblos donde los partidos nacionales suelen aparecer únicamente durante las campañas.

Y si el mensaje hacia afuera era mostrar fortaleza, el mensaje hacia adentro fue todavía más brutal. Porque la verdadera noticia no estuvo arriba del escenario. Estuvo en las ausencias. Durante toda la jornada hubo una insistencia llamativa en remarcar que nadie fue excluido, que todos tuvieron la oportunidad de participar y que las puertas estuvieron abiertas para quien quisiera sumarse. Cuando un dirigente necesita aclarar tantas veces que nadie quedó afuera, generalmente es porque hay varios mirando desde afuera.

La nueva conducción terminó de cerrar una discusión que venía arrastrándose desde hace meses. Y el oficialismo decidió hacer pública esa diferencia delante de toda la provincia. El vicegobernador Pedro Pesatti y Gustavo Gennuso son los ejemplos más evidentes. Dos dirigentes con peso propio, historia y aspiraciones que hoy aparecen fuera del partido de gobierno. No hubo reproches. No hubo críticas. Ni siquiera hubo menciones. El silencio suele ser más contundente que cualquier discurso.

La misma lógica alcanzó a los legisladores Marcela González Abdala y Daniel Sanguinetti que horas antes del acto, formalizaron su salida de la bancada oficialista. Nadie habló de ellos.

En ese punto aparece uno de los grandes ganadores de la jornada. Formalmente, Weretilneck dejó la presidencia partidaria. En los papeles cedió la conducción. En la realidad política salió más fortalecido que antes. Logró algo que pocos líderes consiguen: transferir responsabilidades sin resignar autoridad. Porque si aparecen heridos, si resurgen internas o si algún sector reclama espacios perdidos, los costos ya no recaerán directamente sobre el gobernador. La nueva conducción deberá administrar los conflictos. El liderazgo, en cambio, sigue donde siempre estuvo.

Por eso también parece apresurado leer la llegada de Buteler como el inicio de una sucesión. El intendente de Cipolletti ganó volumen político, exposición y protagonismo provincial. Pero la foto del sábado dejó una conclusión mucho más sencilla: dentro de Juntos nadie imagina hoy una candidatura a gobernador que no tenga el apellido Weretilneck.

El gobernador ni siquiera necesita decirlo. Le alcanza con mostrarse. Mientras la oposición todavía discute quién enfrentará al oficialismo, él sigue ocupando el centro de la escena. Y el lunes tendrá otra oportunidad para hacerlo cuando reciba en Viedma a María Emilia Soria, la dirigente que intenta consolidarse como principal referencia opositora.

La intendenta de Roca llegará con una agenda cargada de reclamos por la Ruta 22, el acceso al Parque Industrial II, el sistema de agua potable y la situación del hospital. Problemas reales que afectan a miles de vecinos. Pero también carga con otra necesidad: construir volumen político. Por eso alrededor de ese viaje a la capital provincial aparezca una foto con Pesatti. Una imagen que podría transformarse en una señal mucho más potente que cualquier declaración.

Juntos mostró músculo territorial para intimidar adversarios. Ordenó su interna para reducir disidencias. Y enterró, al menos por ahora, las especulaciones sobre liderazgos alternativos. Los que estuvieron arriba del escenario celebraron. Los que no estuvieron recibieron el mensaje y ahora están obligados a mover fichas.