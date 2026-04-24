La Municipalidad de Neuquén informó que este fin de semana se realizarán cortes de tránsito en un punto clave de la Avenida Mosconi, en el marco de las obras de transformación de la ex Ruta Nacional 22. La interrupción afectará el cruce de las calles Chubut y Gran Avenida, donde no se podrá circular durante el sábado 25 y el domingo 26 de abril. Según lo previsto, el tránsito será habilitado nuevamente el lunes.

Desde el municipio explicaron que en ese sector se llevará adelante una etapa técnica fundamental de la obra: el descenso del nivel de la calzada a subrasante. Este procedimiento permitirá definir las alturas finales antes de avanzar con la colocación de las capas estructurales.

Los trabajos se enmarcan en el proyecto integral que se ejecuta sobre la Avenida Mosconi, una intervención que busca reconvertir la traza en una arteria moderna, con cuatro carriles por sentido, espacios de estacionamiento y un sistema pluvial de gran escala.

Esta obra apunta a mejorar la circulación vehicular y resolver problemas históricos de escurrimiento en la zona, en una de las principales vías de conexión de la ciudad. Mientras tanto, se recomienda a los conductores utilizar vías alternativas durante el fin de semana para evitar demoras.