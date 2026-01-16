Ya están confirmados los 12 artistas y bandas seleccionados del Pre Confluencia 2026, el certamen que brinda la posibilidad de acceder al escenario mayor de la Fiesta Nacional de la Confluencia, uno de los eventos culturales más importantes del país y una de las principales vidrieras para el talento musical de la región.

Los finalistas se presentarán los días 3 y 4 de febrero en la Isla 132, donde mostrarán su propuesta artística ante el público y el jurado. De estas presentaciones surgirán los ocho proyectos ganadores que formarán parte de la grilla oficial del Escenario Confluencia. La convocatoria superó las 360 propuestas inscriptas, reflejando una amplia diversidad de géneros musicales y una fuerte participación regional. El período de inscripción cerró el 29 de diciembre, luego de haberse extendido una semana más debido al alto nivel de postulaciones recibidas.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó la importancia del certamen como herramienta de promoción cultural. “Es un concurso que impulsa el talento artístico de la región y ofrece la posibilidad de ser parte de uno de los eventos más convocantes del país”, señaló.

El proceso de evaluación se desarrolló entre el 5 y el 13 de enero y estuvo a cargo de un jurado especializado que seleccionó a los 12 finalistas entre cientos de propuestas. “El jurado trabajó mucho para lograr una selección diversa, con distintos géneros musicales y artistas jóvenes y no tan jóvenes”, expresó Pasqualini.

Además, la funcionaria subrayó la participación de artistas no solo de la provincia de Neuquén, sino también de localidades del Alto Valle. “Es muy importante que este certamen crezca y siga posicionando a los artistas locales y regionales”, afirmó. En la segunda instancia del Pre Confluencia se evaluarán aspectos como la interpretación musical, la calidad artística, la originalidad, la presencia escénica, la puesta en escena, la estética general y la conexión con el público.

Cuáles son los proyectos seleccionados

Los 12 proyectos finalistas del Pre Confluencia 2026 son: Ñuke Mapu, folklore patagónico (General Roca), Belu Missón, pop (Neuquén capital), Niño Condenado, R&B, pop alternativo e hip-house (General Roca), Kala, R&B, hip hop e indie (General Roca), Klown, new metal melódico (Neuquén capital), D5, hip hop y rock (Cinco Saltos), Panóptico, rock alternativo y progresivo (Neuquén capital), LadyBel, pop (Neuquén capital), Erika Sofía, pop, soul, R&B y urbano (Neuquén capital), Magdalena Vitale, folk fusión (Neuquén capital), Dahy Galeassi, rock pop, pop e indie rock (Neuquén capital) y Nube, rock psicodélico (Neuquén capital).

Los ocho proyectos que resulten ganadores accederán al Escenario Confluencia durante la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, consolidando al certamen como una plataforma clave para la proyección de artistas emergentes de Neuquén y la región.