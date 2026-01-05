Debido a la tormenta eléctrica ya anunciada que comenzó pasadas las 20 de este lunes en el Alto Valle, desde la Cooperativa CALF informaron que hay problemas con el servicio eléctrico en algunas zonas de Neuquén.

En un comunicado informaron que las cuadrillas ya están recorriendo las líneas afectadas, evaluando daños y trabajando para restablecer el servicio en condiciones seguras.

En cuanto al tiempo de normalización del servicio, irán informando a medida que avancen los relevamientos en cada sector.

Detallaron que actualmente se encuentran afectadas las siguientes zonas:

-Zona noroeste de la cuidad -Sector aledaño a calle Félix San Martín, desde Carmen de Patagones hasta Av. Olascoaga -Barrios Alta Barda, Mercantiles, 14 de Octubre y Salud Pública.

La Cooperativa solicita a los vecinos comprensión y precaución, y recuerdan no manipular cables ni instalaciones eléctricas en la vía pública. Toda la información se irá actualizando por los canales oficiales.

La región se encontraba bajo alerta amarilla por tormentas eléctricas y granizos que llegarían durante esta noche y se espera que ya se alejen durante la madrugada del martes. Otros usuarios de la zona han reportado que también se ha ido la luz en ciudades como Cipolletti y Fernández Oro.