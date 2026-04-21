Operativo de la Municipalidad de Neuquén para controlar aspectos de seguridad ambiental en las estaciones de servicio

A través del área de Defensa Civil, la Municipalidad de Neuquén lleva a cabo inspecciones sorpresa en distintas estaciones de servicio de la Capital para controlar aspectos que hacen a la seguridad ambiental de los hidrocarburos que se comercializan.

Esto tiene que ver básicamente con el petróleo, el recurso que se extrae de Vaca Muerta utilizado para los combustibles de los vehículos.

Así lo expresó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio.

“El área de Ambiente y Defensa Civil del Municipio continúa con las inspecciones en las estaciones de servicio de la ciudad. Son inspecciones sorpresa que hacemos durante todo el año para controlar aspectos ambientales y de seguridad principalmente”, expresó el funcionario en primer lugar.

Tiene que ver con el elemento que comercializan las estaciones que son hidrocarburos, los combustibles, todos los tanques que contienen y están enterrados”, pronunció.

En ese sentido continuó: “Vemos que no hayan filtraciones ni fisuras que puedan incidir en la napa, las bombas de impulsión, los sistema de manguera, los sistema contra incendios, los extintores, todos los elementos que acompañan al sistema contra fuegos, y naturalmente las habilitaciones asociadas al giro comercial de una estación de servicio”.

Otra de las funcionarias del área manifestó: “Tenemos en la ciudad 28 estaciones de servicio con tanque de almacenamiento subterráneo. Periódicamente hacemos la inspección, la que estamos revisando ahora (sobre Ruta 22) es un ejemplo porque tiene documentación al día, cumple con requisitos ambientales, de seguridad, se capacita al personal a diario”.

“En otras estaciones siempre acompañamos para que regularicen situaciones que pueden llegar a incumplirse”, cerró la funcionaria.

El intendente Mariano Gaido destacó que “realizamos inspecciones sorpresa en estaciones de servicio para garantizar seguridad y cuidado ambiental”.