Bajo la coordinación de la subsecretaría de Limpieza Urbana, la Municipalidad de Neuquén avanza con un operativo sostenido de recolección de residuos voluminosos que alcanza a 49 barrios y 20 sectores de esta capital. Este esquema permite una cobertura integral y ordenada, lo que asegura que cada zona reciba el servicio por lo menos una vez al año.

Las tareas de recolección de residuos voluminosos se desarrollan de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad de Neuquén. Los operativos se realizan tanto de día como de noche, de acuerdo con las características de cada área y el nivel de circulación.

Operativos clave para hogares y comercios

El subsecretario de Limpieza Urbana de la Municipalidad de Neuquén, Cristian Haspert, remarcó que este operativo es fundamental porque permite retirar residuos que el servicio tradicional no puede recolectar. Entre este tipo de residuos se incluye electrodomésticos en desuso, muebles, restos de poda y escombros provenientes tanto de viviendas particulares como de locales comerciales.

Cristian Haspert, el subsecretario de Limpieza Urbana de Neuquén, destacó la importancia de respetar el cronograma para cada zona.

La tarea desarrollada por la Subsecretaría de Limpieza Urbana evita la acumulación en la vía pública y mejora las condiciones sanitarias en toda la ciudad. Además, permite que los vecinos de Neuquén puedan circular con mayor facilidad por las calles de la ciudad.

Operativos intensivos y resultados concretos

En sectores de alta circulación como el área Centro Sur, los trabajos se realizan en horario nocturno para garantizar mayor eficiencia y seguridad. En estos operativos se retiran grandes volúmenes de residuos, lo que refleja tanto la demanda del servicio como su impacto positivo.

En el Oeste de la ciudad, los trabajos en barrios como Toma 7 y 2 de Mayo se coordinaron con obras de infraestructura, como el tendido de red de gas. Esta planificación permite optimizar recursos y preparar el terreno para nuevas intervenciones urbanas.

Una de las maquinarias empleadas para la recolección de residuos voluminosos en la ciudad de Neuquén.

Cronograma en marcha y próximos barrios

Actualmente, el operativo se desarrolla en Villa Farrell, donde el volumen de residuos superó las previsiones iniciales, y continuará en Altos del Limay. Además, está previsto que llegue a Hi.Be.Pa (Hipódromo, Belén y Paraíso) en los próximos días, donde permanecerá durante dos semanas.

Participación vecinal y alternativas permanentes

Desde la Municipalidad de Neuquén destacaron el compromiso de los vecinos, quienes respetan el cronograma y colaboran dejando los residuos en los días indicados. Asimismo, recordaron que durante todo el año funciona el Centro de Transferencia, donde se pueden llevar residuos voluminosos en cualquier momento.