La Municipalidad de Neuquén dio inicio al operativo Puerta a Puerta 2026, un programa de limpieza que ya lleva 11 años de implementación y que continúa siendo fundamental para el mantenimiento de la ciudad. El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, destacó la importancia de este programa, que recorre diferentes barrios de la ciudad y busca dar una solución a la acumulación de residuos voluminosos que los camiones recolectores no pueden retirar.

Durante una entrevista, Haspert explicó que el operativo, que arrancó este miércoles, se desarrollará en diferentes etapas y abarcará barrios como Gran Neuquén, San Lorenzo, Confluencia y Valentina, zonas densamente pobladas que generan una gran cantidad de residuos. "Este operativo sigue siendo esencial, especialmente cuando vemos la cantidad de residuos que se acumulan frente a las casas de los vecinos. Se nota la necesidad de continuar con estas acciones", indicó el subsecretario.

El primer sector de esta etapa abarca el barrio Gran Neuquén Norte y el sector de Toma Norte. En estos barrios, los vecinos pueden depositar en la vereda los residuos voluminosos, tales como muebles viejos, electrodomésticos y escombros, que no son retirados por los camiones convencionales.

Un balance positivo de 2025: 20 millones de kilos movidos

Haspert también destacó el impacto que tuvo este programa en los últimos años. "En 2025, logramos mover alrededor de 20 millones de kilos de residuos, lo que equivale a casi 10.000 camionetas cargadas de basura", comentó. A pesar de que se estima que la cifra será algo menor este año, el subsecretario resaltó que la continuidad del operativo es crucial para asegurar la correcta disposición de los residuos, contribuyendo así a una ciudad más limpia y ordenada.

El operativo, que comenzó en la gestión del exintendente Horacio Quiroga y que ha sido mantenido en las dos gestiones del actual intendente Mariano Gaido, continuará como una política de Estado. "Este es un programa que no tiene fin, pero su continuidad es fundamental. Desde hace 11 años hemos logrado consolidarlo como una parte esencial de la gestión de residuos en la ciudad", explicó Haspert.

Residuos voluminosos

A pesar de la existencia de un centro de transferencia cercano, que funciona todos los días de 8 a 20, Haspert señaló que sigue siendo sorprendente la gran cantidad de residuos voluminosos que se generan. "Es una cuestión cultural, los vecinos siguen arrojando grandes cantidades de chatarra, electrodomésticos, y hasta escombros. En muchos casos, es comprensible, ya que la gente está construyendo o renovando sus viviendas, pero otras veces no lo es tanto", comentó.

Una de las situaciones más preocupantes, según el subsecretario, es la acumulación de objetos como heladeras, termotanques, changuitos de bebé y lonas, los cuales no solo ocupan espacio, sino que también representan un riesgo para la salud pública.

Problemas con los canales de escurrimiento pluvial

Además, Haspert advirtió sobre los problemas que la acumulación de residuos provoca en el sistema pluvial de la ciudad. En particular, mencionó el canal que atraviesa Valentina Sur y que desemboca en la zona de Durán, por donde circulan grandes cantidades de agua durante las lluvias. "Este canal está frecuentemente obstruido por basura, lo que retarda el escurrimiento de las aguas de lluvia, generando demoras de hasta 6 horas", explicó.

Los carteles que colocan los vecinos para que no tiren basura en el canal.

"Es fundamental que los vecinos sean conscientes de la importancia de mantener limpios los canales, especialmente en épocas de tormentas, cuando la cantidad de agua puede ser significativa. Si no se limpia la basura de estos sectores, el agua no podrá escurrir con la rapidez necesaria, lo que puede generar inundaciones y otros problemas", advirtió Haspert.

A pesar de los desafíos, el subsecretario se mostró optimista. "Este operativo no es solo un trabajo de limpieza, sino un compromiso con los vecinos para que puedan vivir en una ciudad más saludable y más ordenada. Los resultados son claros: la gente responde y se sigue sumando a la propuesta", finalizó.

El programa Puerta a Puerta 2026 continuará a lo largo de todo el año, recorriendo los barrios de la ciudad con el objetivo de mantener el orden y la limpieza en cada rincón de Neuquén.