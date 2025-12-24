Cuando la Municipalidad de Neuquén anunció la creación de los centros de transferencia, pocos imaginaban la dimensión que alcanzarían con el paso del tiempo y el valor que tendrían para la ciudad de Neuquén como espacios exclusivos y gratuitos para la disposición de residuos voluminosos. “Los centros de transferencia cierran un nuevo año de crecimiento sostenido y, una vez más, registramos cifras récord en su utilización por parte de los vecinos”, señaló el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, al realizar el balance anual del servicio.

Según detalló, la comparación entre 2024 y 2025 muestra un incremento de 200 visitas diarias. “En algunos fines de semana hemos superado las 700 visitas en un solo día”, precisó el funcionario, y agregó que este crecimiento del 40% “evidencia la consolidación de estos espacios como referencia para la disposición de residuos voluminosos en la capital neuquina”.

Actualmente, la ciudad cuenta con dos centros de transferencia: el del Este, ubicado en Boerr y Tronador, dentro del barrio Confluencia; y el del Oeste, en Novella y Quimey, a pocos metros del edificio municipal. Ambos funcionan de lunes a lunes, de 8 a 20. El centro del Oeste, a pesar de ser más pequeño que el de Confluencia, es el que mayor cantidad de vecinos y vecinas recibe. “Hay días en los que supera las 600 visitas durante la semana”, destacó Haspert, mientras que el del Este se mantiene en torno a las 550.

“Muchos vecinos que antes utilizaban la barda, la costa del río o espacios cercanos a escuelas y plazas para arrojar desechos voluminosos han encontrado en estos centros una alternativa que permite evitar multas y, fundamentalmente, cuidar el ambiente. Utilizar los centros de transferencia es cuidar nuestro río Limay, nuestro río Neuquén y nuestra barda”, remarcó.

El funcionario recordó que en estos espacios se pueden depositar todo tipo de residuos voluminosos, como heladeras, termotanques, sillones, lonas, bicicletas en desuso, escombros y restos de poda, aunque aclaró que no están preparados para recibir residuos domiciliarios. “El resto de la ciudad cuenta con un servicio de recolección seis veces por semana para los residuos húmedos”, indicó.

Además, señaló que también se reciben aceites vegetales y minerales. “No los tiren a las cloacas, ni a una alcantarilla ni al suelo. Se pueden envasar y llevar al centro de transferencia”, recomendó. El acceso a los centros es totalmente gratuito y no requiere trámites previos. Al ingresar, el personal municipal indica dónde depositar cada residuo y solo solicita la patente del vehículo y el barrio de procedencia.

Finalmente, Haspert convocó a la ciudadanía a seguir utilizando estos espacios y alentó a quienes aún no lo hicieron a animarse. “No tienen que realizar ningún trámite. Tal vez deban esperar unos minutos si hay fila, pero los empleados les indicarán dónde arrojar lo que llevan. Además, realizamos separación por tipo de material para que luego pueda ser reciclado”, concluyó.