Neuquén y el Alto Valle atraviesan un ascenso de la temperatura que se hará sentir durante todo el fin de semana. Las previsiones indican jornadas agradables, con tardes cálidas y cielos mayormente despejados en la región.

Para este sábado, se espera una mañana fresca que irá dando paso a un aumento progresivo de la temperatura. Por la tarde, los valores se ubicarán cerca de los 30 grados, con presencia de viento leve a moderado y algunas ráfagas que podrían intensificarse hacia el cierre del día.

Jornadas cálidas en Neuquén y el Alto Valle

De acuerdo a los organismos meteorológicos, el escenario se mantendrá estable en los valles y la meseta, con buen tiempo predominante. Las máximas rondarán entre los 28 y 31 grados, mientras que las mínimas seguirán siendo frescas, lo que marca una amplitud térmica típica de la región norte patagónica.

El domingo continuará en la misma línea. Se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas que volverán a ubicarse cerca de los 29 grados durante la tarde. El viento será leve en gran parte del día, lo que favorecerá actividades al aire libre en Neuquén y ciudades cercanas.

Condiciones distintas hacia el cierre del fin de semana

Mientras tanto, en la zona cordillerana de Neuquén el panorama será más variable. Para el domingo se espera cierta inestabilidad, con probabilidad de lluvias aisladas y ráfagas de viento más intensas, especialmente en áreas de montaña.

De cara al inicio de la semana, el tiempo seguirá templado en el Alto Valle, con máximas que se mantendrán altas. Sin embargo, se anticipa un incremento del viento, con ráfagas fuertes que podrían superar los 70 kilómetros por hora hacia el martes.

El ingreso de aire más frío recién se haría sentir hacia los próximos días, lo que podría modificar este escenario de temperaturas elevadas para la época. Por ahora, el otoño en Neuquén se presenta con características más cercanas a la primavera que a un descenso marcado del calor