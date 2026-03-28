En la sede de Milla Neumáticos, sobre calle Perticone en Neuquén comenzó a vivirse el clima del automovilismo con la previa de lo que será un fin de semana intenso en el Autódromo Provincial de Centenario. La tercera fecha del campeonato reunirá a 57 máquinas en pista y marca el regreso del espectáculo motor a la región, con fuerte presencia de público y la habitual cercanía entre pilotos y fanáticos.

Germán Todino dialogó con Grito Sagrado por AM550 y 24/7 Canal de Noticias. El Gaucho de Rivera agradeció " A la familia Milla, como siempre, por tantos años juntos, y al público que se acercó".

"Venimos de dos fechas, la primera fue buena, largando desde atrás pudimos avanzar bastante. En la segunda, un choque en cadena me dejó afuera. Pero el auto está competitivo, el motor está en un gran momento y el equipo también. Nos estamos afianzando y creo que estamos en nivel para pelear adelante", evaluó.

El piloto del equipo Laboritto Jrs explicó que le tocó largar desde el fondo en las dos carreras anteriores: "En una tuve suerte y avancé, en la otra no tanto. La idea es clasificar bien adelante para evitar problemas. Hemos trabajado para estar a la altura".

Todino repasó las particularidades que tienen las carreras en la patagonia

"Mañana dan altas temperaturas y acá se siente, es un calor distinto. Por suerte no hay tanto viento, que en otros años complicó bastante. Va a ser un lindo clima para el público. Nosotros vamos a tener que adaptarnos y dar lo mejor" resaltó el bonaerense.

Todino también destacó el acompañamiento de la gente en Neuquén: "El público acá se hace sentir mucho, viene gente de todas las marcas, con mucho entusiasmo. A mí me gusta eso, el cariño de la gente. Ojalá podamos darles una alegría el fin de semana, que se lleven una sonrisa".

A pesar de las obras en la zona, el público se acercó para ver de cerca los vehículos que este fin de semana estarán en pista. Además, los autos recorrerán el microcentro neuquino en una caravana promocional que finalizará con una conferencia de prensa cerca del monumento a San Martín.

El movimiento anticipa una gran convocatoria en el Autódromo de Centenario, donde más de medio centenar de autos darán forma a una final que promete ser intensa, pareja y con mucha emoción desde la largada.

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