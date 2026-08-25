Otra perpetua para San Martín y Di Pasquale: el largo historial de condenas por lesa humanidad en Neuquén

La nueva sentencia dictada este martes en el noveno juicio de La Escuelita volvió a poner en primer plano dos nombres que atraviesan buena parte de los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad realizados en Neuquén: Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale.

El Tribunal Oral Federal N°1 de Neuquén los condenó nuevamente a prisión perpetua por los crímenes investigados en la causa conocida como Escuelita IX, que abordó secuestros, privaciones ilegales de la libertad y tormentos cometidos entre 1976 y 1979 en distintas localidades de Neuquén y Río Negro.

Pero la condena de este martes no es la primera para ninguno de los dos. Por el contrario, San Martín y Di Pasquale llegan a este nuevo fallo con un extenso historial de condenas en los juicios desarrollados en la jurisdicción de Neuquén. Ambos formaron parte del Destacamento de Inteligencia 182 del Ejército, una de las estructuras que la Justicia investigó por su participación en el aparato represivo desplegado durante el terrorismo de Estado.

Sergio San Martín: de 21 años a dos condenas a perpetua

Antes del fallo conocido este martes, Sergio San Martín acumulaba seis condenas por delitos de lesa humanidad, según el detalle difundido por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Neuquén.

La primera de ellas fue dictada en 2008, en la causa “Reinhold”, cuando el Tribunal Oral Federal de Neuquén lo condenó a 21 años de prisión. Luego recibió una condena de 19 años de prisión en la causa “Luera”, resuelta en 2012.

Su nombre volvió a aparecer en las sucesivas etapas de los juicios por La Escuelita. En la causa “Castelli”, recibió una pena de 12 años de prisión, mientras que en el proceso conocido como “Vitón”, en 2018, fue condenado a cinco años y ocho meses.

En 2019, en la causa que llevó su propio apellido, “San Martín”, recibió otra condena de siete años de prisión, sentencia que no se encontraba firme según el detalle oficial de la Fiscalía.

Ese mismo recorrido judicial tuvo un punto de máxima gravedad en Escuelita VII. En diciembre de 2021, el Tribunal Oral Federal de Neuquén lo condenó a prisión perpetua, junto a otros acusados, por secuestros, tormentos y homicidios cometidos durante la dictadura.

En ese proceso, San Martín y Di Pasquale fueron considerados responsables como partícipes necesarios de delitos cometidos contra numerosas víctimas, incluidos ocho homicidios calificados.

Ahora, con el veredicto de Escuelita IX, San Martín recibió una nueva condena a prisión perpetua.

Jorge Di Pasquale, un recorrido de condenas en Neuquén

La historia judicial de Jorge Di Pasquale en los tribunales neuquinos también es extensa. El exintegrante del Destacamento de Inteligencia 182 recibió en 2014 una condena de 17 años de prisión en la causa Escuelita III, en la que se juzgaron decenas de hechos vinculados con el funcionamiento del aparato represivo en la región.

Posteriormente, en la causa “Castelli”, fue condenado a 12 años de prisión. Esa pena fue elevada por el Tribunal Oral Federal de Neuquén en una revisión posterior, luego de que inicialmente se le hubieran impuesto 10 años, al considerarlo responsable como partícipe necesario de casos de tormentos y de una violación agravada.

En la causa “Vitón”, Di Pasquale recibió una condena de cinco años y cuatro meses. Más tarde, en la causa “San Martín”, fue condenado a seis años de prisión.

En Escuelita VI, además, el Tribunal le impuso una pena de seis años de prisión por hechos de secuestro y tormentos investigados en ese proceso.

Al igual que San Martín, Di Pasquale recibió una condena a prisión perpetua en Escuelita VII, dictada en 2021 por el Tribunal Oral Federal de Neuquén.

Este martes, el noveno juicio sumó otra perpetua a ese historial.

Una nueva sentencia dentro de una larga secuencia de juicios

La condena de San Martín y Di Pasquale en Escuelita IX vuelve a mostrar la dimensión y la complejidad de los procesos judiciales desarrollados en Neuquén desde que comenzaron los juicios por delitos de lesa humanidad.

Los expedientes fueron avanzando sobre distintos hechos, víctimas, localidades y estructuras que formaron parte del circuito represivo. En muchos casos, los acusados volvieron a ser juzgados por hechos diferentes a los analizados en procesos anteriores.

En este último debate, el Tribunal Oral Federal N°1 de Neuquén investigó delitos cometidos contra 17 víctimas en distintas localidades de Neuquén y Río Negro. La Fiscalía había sostenido que San Martín y Di Pasquale debían recibir prisión perpetua por su responsabilidad en esos hechos.

La sentencia de este martes convirtió ese pedido en una nueva condena.

Así, la novena etapa de los juicios de La Escuelita no sólo incorporó una nueva respuesta judicial por crímenes cometidos hace medio siglo: también sumó otra prisión perpetua al historial de dos exintegrantes de Inteligencia que ya habían sido condenados reiteradamente en los tribunales de Neuquén.