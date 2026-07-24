Pablo Azar, sobre las PyMEs certificadas como proveedoras: “Por cada millón invertido, el 46% es para firmas neuquinas”

Gracias a la aplicación de la Ley 3.338 de Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena de Valor Neuquina, desde el inicio de la gestión de Rolando Figueroa a la fecha, el número de empresas certificadas como proveedoras neuquinas creció casi en un 200 por ciento. En este sentido, el subgerente de Energía y Minería del Centro PyME-ADENEU Pablo Azar destacó el impacto de esa medida en el desarrollo de Vaca Muerta y en el beneficio que ello representa para la provincia de Neuquén.

“Lo que se hace desde la agencia, que es una es autoridad de aplicación justamente de esta ley (3.338), es que todas las empresas que llamamos sujetos obligados, que son las grandes empresas que determina la ARCA (ex AFIP), el 60% de los montos que contratan tienen que ser para empresas neuquinas certificadas. Hoy, en base a las últimas estadísticas que tenemos, podemos decir que el 46 por ciento de esos montos contratados son de empresas efectivamente neuquinas, es decir, que por cada millón de pesos que están invirtiendo, 460,000 son eh para empresas neuquinas”, sostuvo Azar en una entrevista con La Segunda Mañana, programa que se emite por AM550.

Respecto de los requisitos que deben cumplimentar las PyMES para integrar este régimen, Azar enumeró una serie de condiciones. “Certificamos a cada una de esas empresas que tienen que pasar por un filtro. Que estén tributando de la provincia, que tengan empleo local, que tengan la dirección también comercial una oficina también legal en la provincia y que el dinero que invierten para crear la empresa y prestar un servicio o ofrecer un producto también lo reinviertan en la provincia”, enumeró.

Consultado por los beneficios de obtener la certificación, el subsecretario de Energía y Minería del Centro PyME-ADENEU explicó cómo se benefician las firmas que están bajo su ala. “Lo que hacemos es articular y allanarle el camino a cada una de las empresas para que tengan la oportunidad de ofrecer sus productos, cotizar productos y servicios de manera directa con las operadoras. Ayudamos a poder fortalecer, primero, a todo el entramado local para que esté a la altura de lo que el mercado demanda. Lo primero que haces es otorgarles capacitaciones para las empresas que están certificadas: cómo tener una estructura de costos acorde, cómo poder licitar y cotizar el servicio producto que se ofrece, cómo poder ofrecer y vender tu empresa en una ronda de negocios en 15 minutos, etc. A la hora de cotizar, las empresas que están certificadas, frente a las mismas condiciones técnicas y comerciales, tienen la posibilidad de poder igualar hasta el 9% de la oferta de una empresa no neuquina o neuquina que aún no haya certificado”, comentó.

Sobre el final de la entrevista, Azar sostuvo que recibe consultas de cámaras de otras provincias dado que, a raíz del crecimiento de Vaca Muerta, muchas firmas buscan operar en suelo neuquino. “Todo el mundo, de todas las provincias quieren una partecita de Vaca Muerta. Recibimos gente, cámaras, empresas de otras provincias casi todas las semanas y les sugerimos que no vengan a instalarse de manera directa, sino que se asocien con una empresa neuquina certificada para achicar con eso en la curva de aprendizaje, con una firma que ya conoce la idiosincrasia y que ya sabe cómo tiene que conseguir los trabajos y los caminos. Buscamos que entren por la por la puerta y no por la ventana”, concluyó.

La entrevista completa a Pablo Azar en La Segunda Mañana por AM 550





