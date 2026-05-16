Para cumplir con el sueño de la casa propia, muchas familias confiaron en un desarrollador inmobiliario, que prometía entregar departamentos en distintas localidades del Alto Valle. Muchos pagaron cuotas, entregaron miles de dólares, pero no recibieron nada. Existen 189 expedientes en el fuero Civil por un total que supera los US$16.000.000. También hay personas que llevaron el reclamo a la órbita Penal.

Una de las damnificadas es Ailín González. Entrevistada por Francisco "Pancho" Casado, la joven describió su situación como un claro ejemplo de estafa. En diálogo telefónico detalló que, pese a haber desembolsado US$100.000 dólares, en el lugar donde debería estar su departamento sólo hay una platea. Y, además, relató que sigue alquilando y haciendo frente a los gastos de abogados y diligencias judiciales.

Tal como figura en los expedientes judiciales, la firma VM SRL está integrada por quien responde a esas siglas Vicente Santos, vendedor inmobiliario; Mariano Santos, hijo de Vicente y dueño de la constructora; María Sol Machinea y otros implicados. González detalló cómo fue su caso. "A mí en las oficinas me atendió y me hizo la venta el papá de Mariano Santos, Vicente Santos. Él era vendedor de la empresa. Y el hijo, Mariano, era el que se encargaba de construir, el dueño de la constructora", sostuvo en diálogo con La Mañana es de la Primera, por AM550.

Ante la consulta del conductor, González detalló en qué instancia está el juicio que lleva adelante. "En primera instancia, fui a la Justicia en el fuero Civil y tuve una sentencia favorable que reconocía, dado que está a la vista de todos, que la propiedad no existe. Y cuando obtuve la sentencia el año pasado, posteriormente la empresa se presenta en concurso. Obviamente que lo hacen para no pagar lo que la justicia determina. En mí caso, ellos (por VM SRL) apelaron y está pendiente de expedirse la cámara. Por otro lado, el 2 de febrero de este año presentamos la denuncia formal en la unidad de Delitos Económicos", añadió la damnificada.

González relató que entró en contacto con otras personas que, como ella, también confiaron en la constructora de Santos y Machina. Encontraron un sinfín de irregularidades y otros desarrollos inconclusos. "Empezamos a hacer nuestras averiguaciones y a comunicarnos entre nosotros y empezamos a encontrar con un montón de de artilugios, boletos con fechas diferentes de entrega cuando eran en la misma etapa, con otras empresas con las operan. Siguen operando y siguen vendiendo y nos encontramos con por lo menos siete proyectos más que no están concluidos, que están suspendidos o abandonados. Es un modo de actuar de la empresa organizado", detalló.

Más allá de la firma que ingresó en concurso de acreedores, González detalló que Mariano Santos tiene participación en otras empresas. "Son cinco empresas en las cuales el punto en común es él, siempre es socio. VM SRL, VM Desarrollos Urbanos, Induspet SRL, Conecta Gestión de Negocios y Rebus SA", puntualizó.

Además de referirse a los US$16.000.000, el monto que estipula el síndico como perjuicio total, González manifestó su pesar ante la existencia de supuestas predilección entre algunos acreedores. "En el concurso preventivo este que presentaron, cada acreedor hizo su presentación y nos encontramos con que, por ejemplo, teniendo una sentencia judicial a mi favor, no estoy ni admitida en el concurso, no es ni un sí, ni un no, pero me encuentro con un listado de acreedores VIP, gente que está denunciada penalmente junto con Mariano Santos. O te encontrás con familiares de ellos, familiares de quien era la arquitecta, Celeste Lamas", reclamó.

La damnificada se quejó de que tampoco existieron controles gubernamentales sobre el desarrollo de la obra. "Parece que no hubo ningún tipo de control acá. Parece que acá eh la Municipalidad les dio vía libre y lo deben seguir teniendo porque Rebus SA, que es una empresa de Santos también, sigue teniendo una supuesta obra que lleva años en actividad. Y tiene otras. Por ende, le siguen otorgando permisos de obra", protestó.

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