En el cierre del mes, la Municipalidad de Neuquén convoca a una nueva caminata recreativa por el Oeste neuquino. En esta oportunidad el punto de encuentro será este jueves 30 de abril a las 13:30 en el Parque de los Dinosaurios, sobre calle Novella, y la actividad tiene como objetivo llegar al Polo Científico Tecnológico.

La secretaría de Vinculación Estratégica, a través de la subsecretaría de Promoción para Estilos de Vida Activos, convoca a la comunidad a participar de una nueva propuesta del programa Elijo Activarme. La caminata guiada de este jueves busca promover hábitos saludables accesibles, que puedan ser disfrutados por todos.

Calle Novella, en el Parque de los Dinos, el punto de encuentro para la caminata de este jueves - Foto: Google Maps

Qué necesitás para participar de la caminata guiada de este jueves

La participación de la caminata de este jueves es libre y gratuita. No se requiere inscripción previa, pero quienes deseen sumarse deben acercarse con una fotocopia del DNI.

El punto de encuentro será el Parque de los Dinos, sobre calle Novella a las 13:30. ¿El objetivo? Llegar al Polo Tecnológico.

Fomentan actividades para todas las edades

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, subrayó que “es vital que desde el Municipio se impulsen medidas que garanticen la realización de diferentes actividades físicas, destinadas al público en general, para todas las edades”.

Asimismo, Serenelli resaltó el compromiso de la gestión municipal para acercar propuestas inclusivas y sostenibles pensadas para mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Por su parte, el subsecretario de Promoción para Estilos de Vida Activos, Sebastián Tapia, explicó que “las caminatas guiadas consisten en recorridos de intensidad moderada, acompañados por profesores, donde se trabajan la movilidad, la resistencia y la correcta postura, adaptándose a las posibilidades de cada participante”.

Tapia destacó el carácter pedagógico y personalizado de la actividad, que busca acompañar a cada vecina y vecino en su proceso de activación física. ¡No te lo pierdas!