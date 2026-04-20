Entre el 1 y el 3 de mayo, se celebrará en Villa Pehuenia Moquehue la edición número 20 de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico. Arturo de Gregorio, intendente de la localidad, habló con el programa La Primera Mañana que se emite por AM550 y se refirió a los preparativos de cara al comienzo del evento cultural.

“Vamos a reunir a todos los chefs más importantes de las provincias del sur del país, también de provincias como Chaco, Salta, Mendoza, entre otras, la idea es hacer el festival bien federal y ahora volvemos a las raíces, se apostará fuerte al futuro porque en cada clase de cocina participarán estudiantes de gastronomía que cocinarán con los grandes chefs de Neuquén, la idea es que se vayan formando”, expresó de Gregorio en primer lugar.

“La idea es que haya una torta y se vaya haciendo en vivo, habrá escuelas de Bariloche, Zapala, y Neuquén”, explicó el intendente.

Por otro lado, el funcionario confirmó la presencia de la reconocida chef Dolli Irigoyen: “Dará la masterclass el sábado, estamos contentos porque sabemos lo que significa, es una eminencia en la cocina. Participará en los espacios que proponemos, el patio gourmet, el patio dulce y los fuegos donde se puede disfrutar de las comidas”.

Además comentó: “Los primeros eventos fueron hace mucho, hubo un crecimiento y año a año nos fuimos superando, somos Fiesta Nacional hace tres/cuatro años, siempre hay que dar un plus para que la gente nos siga visitando y vea por qué somos capital gastronómica”.

También habrá una carpa de vinos de bodegas de Neuquén y Río Negro y estará presente Mauricio Couly, especialista en quesos.

“Este año estará Mauricio Couly con sus quesos, eso será una sorpresa muy buena”, concluyó.



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