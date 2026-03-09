Elecciones internas: un fallo de la Cámara Nacional Electoral podría sacar de la competencia a un candidato opositor

El camino hacia las elecciones internas en el Partido Justicialista (PJ) de Neuquén para renovar a sus autoridades de cara a los próximos cuatro años se presenta muy sinuoso.

Es que en los últimos días comenzó a circular un fallo de la Cámara Nacional Electoral que podría dejar fuera de competencia a una de las tres listas que se presentaron para competir en la instancia de comicios internos que se realizarán este domingo 15 de marzo.

Se trata de la nómina Peronismo Territorial que lleva como candidato principal al intendente de Vista Alegre, José Asaad. Es la lista partidaria más cercana de las tres a las políticas del Gobierno provincial encabezado por Rolando Figueroa. De hecho, algunas de sus figuras centrales forman parte de la estructura del propio Ejecutivo.

La resolución del organismo hace lugar a uno de los puntos resueltos en el Congreso Provincial del PJ realizado en mayo del año pasado en la localidad de Zapala, que indica que los afiliados que participen de contiendas electorales por otros partidos pierden su afiliación de forma automática.

José Asaad fue candidato a intendente (y ganó) de Vista Alegre por el partido Comunidad, motivo en el cual se apoya el organismo.

Más allá de esto, fuentes allegadas al postulante de Peronismo Territorial le aseguraron a MejorInformado que “no hay ninguna notificación de la Cámara” que hayan recibido, con lo cual Asaad se presentará con normalidad a los comicios internos del domingo entrante.

“(Oscar) Parrilli gana en la Justicia lo que pierde con los votos”, dijo una fuente de Peronismo Territorial en relación a una voluntad de que no exista democracia interna dentro del Partido Justicialista.

La misma fuente se aventuró a decir que “la única posibilidad de que el peronismo retome una senda potente en Neuquén es sacar a Parrilli del medio, quien trabajó toda su vida para un peronismo familiar”.

Esto tiene que ver con que, días atrás, la Justicia Electoral tomó la decisión de dar de baja la otra nómina que iba a presentarse a la interna del 15 de marzo: el Frente Peronista que encabeza el dirigente de la UOCRA, César Godoy. El argumento fue que no se reunieron los avales requeridos en la Carta Orgánica del espacio.



