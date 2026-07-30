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Vínculos estratégicos

La Universidad del Comahue y la Municipalidad de Neuquén avanzan en una agenda conjunta para fortalecer el Polo Tecnológico

La iniciativa busca que la UNCo tenga un rol protagónico dentro del Polo Científico Tecnológico de Neuquén. Entre los ejes de trabajo aparecen la inteligencia artificial, el turismo, los sistemas productivos y el ambiente.

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Jueves, 30 de julio de 2026 a las 14:15
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La vicerrectora Lorena Higuera y la secretaria de Gabinete María Pasqualini encabezaron el encuentro institucional en Neuquén.

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y la Municipalidad de Neuquén comenzaron a delinear una agenda de trabajo conjunto con el objetivo de fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y productivo de la ciudad. El eje de la iniciativa es potenciar la participación de la casa de estudios en el Polo Científico Tecnológico y promover la transferencia de conocimiento hacia distintos sectores estratégicos.

La propuesta fue abordada durante una reunión encabezada por la vicerrectora de la UNCo, Lorena Higuera, quien recibió a la secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini. Del encuentro también participaron la secretaria de Ciencia y Técnica, Verónica Trpin, y el subsecretario de Relaciones Internacionales, Franco Lucietto.

Durante la reunión, las autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer los vínculos institucionales y generar proyectos conjuntos que contribuyan al crecimiento de la región. En ese marco, se planteó que la Universidad tenga un rol protagónico en la generación y transferencia de conocimiento desde el Polo Científico Tecnológico de Neuquén.

Las futuras líneas de trabajo estarán orientadas a áreas consideradas estratégicas para el desarrollo local, entre ellas los sistemas productivos, la inteligencia artificial, el turismo, las dinámicas urbanas y los impactos ambientales. La intención es articular el conocimiento académico con las necesidades del sector público y productivo.

Como parte de la agenda acordada, las autoridades realizarán una visita al Instituto de Vaca Muerta y a INFOTECH, ambos ubicados en el Polo Científico Tecnológico de Neuquén. El objetivo será conocer las capacidades de esas instituciones y avanzar en nuevas iniciativas de cooperación e innovación que beneficien a la región.

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