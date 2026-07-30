La Universidad del Comahue y la Municipalidad de Neuquén avanzan en una agenda conjunta para fortalecer el Polo Tecnológico

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y la Municipalidad de Neuquén comenzaron a delinear una agenda de trabajo conjunto con el objetivo de fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y productivo de la ciudad. El eje de la iniciativa es potenciar la participación de la casa de estudios en el Polo Científico Tecnológico y promover la transferencia de conocimiento hacia distintos sectores estratégicos.

La propuesta fue abordada durante una reunión encabezada por la vicerrectora de la UNCo, Lorena Higuera, quien recibió a la secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini. Del encuentro también participaron la secretaria de Ciencia y Técnica, Verónica Trpin, y el subsecretario de Relaciones Internacionales, Franco Lucietto.

Durante la reunión, las autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer los vínculos institucionales y generar proyectos conjuntos que contribuyan al crecimiento de la región. En ese marco, se planteó que la Universidad tenga un rol protagónico en la generación y transferencia de conocimiento desde el Polo Científico Tecnológico de Neuquén.

Las futuras líneas de trabajo estarán orientadas a áreas consideradas estratégicas para el desarrollo local, entre ellas los sistemas productivos, la inteligencia artificial, el turismo, las dinámicas urbanas y los impactos ambientales. La intención es articular el conocimiento académico con las necesidades del sector público y productivo.

Como parte de la agenda acordada, las autoridades realizarán una visita al Instituto de Vaca Muerta y a INFOTECH, ambos ubicados en el Polo Científico Tecnológico de Neuquén. El objetivo será conocer las capacidades de esas instituciones y avanzar en nuevas iniciativas de cooperación e innovación que beneficien a la región.