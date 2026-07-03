La Justicia de Río Negro formuló cargos contra un hombre acusado de haberle disparado a la perra de su vecino cuando el animal ingresó a su chacra en la zona rural de San Javier. La Fiscalía sostiene que utilizó una carabina equipada con mira telescópica, mientras que el imputado negó haber realizado el disparo y aseguró que la investigación deberá esclarecer qué ocurrió realmente.

El hecho investigado ocurrió el 25 de noviembre del año pasado en la zona de chacras de San Javier. Según expuso el Ministerio Público Fiscal durante la audiencia de formulación de cargos, el hombre habría provocado lesiones a la perra "Tita" al dispararle con un arma de fuego.

La acusación se apoya, en primer lugar, en la denuncia presentada por el dueño del animal. El hombre relató que estaba paseando junto a su perra cuando ambos cruzaron un desagüe hacia la chacra lindera. En ese momento, según declaró, escuchó una detonación y vio regresar a "Tita" con una herida sangrante. La rápida intervención de un veterinario permitió salvarle la vida.

El profesional que atendió al animal extrajo el proyectil del cuerpo y dejó constancia de que las lesiones eran compatibles con un disparo de arma de fuego. A esa prueba se suman los resultados de los allanamientos ordenados durante la investigación, en los que la Policía secuestró dos armas largas.

Posteriormente, una pericia balística determinó una correspondencia positiva entre el proyectil extraído de la perra y una de las armas incautadas en el procedimiento. Sin embargo, la Defensa Pública presentó una versión completamente diferente de los hechos.

Durante la audiencia sostuvo que la investigación presenta importantes dudas y cuestionó que exista certeza de que el disparo haya sido efectuado por el acusado. Argumentó que lo único acreditado hasta el momento es que el arma fue encontrada en una vivienda donde convive un grupo familiar numeroso y que no existe evidencia que ubique al imputado manipulándola cuando ocurrió el episodio.

El propio acusado tomó la palabra ante el juez y aseguró que siente un profundo afecto por los animales. Incluso pidió que se convoque a vecinos de la zona para que puedan declarar sobre esa circunstancia y aportar información que respalde su versión. Tras escuchar a ambas partes, el juez de Garantías dio por formulados los cargos y dispuso la apertura formal de la Investigación Penal Preparatoria.