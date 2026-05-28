El Gobierno nacional confirmó un nuevo esquema de actualización salarial para el personal de casas particulares, luego de las negociaciones realizadas en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). El acuerdo establece aumentos acumulativos entre abril y julio de 2026 y alcanza a trabajadoras de Neuquén, Río Negro y el resto de la Patagonia.

Según se informó oficialmente, las subas serán del 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Además, parte de las sumas no remunerativas otorgadas previamente se incorporarán al salario básico.

En la región patagónica, las trabajadoras continúan percibiendo el adicional por zona desfavorable del 30%, un punto clave para Neuquén y provincias del sur debido al mayor costo de vida.

Cuánto cobrará el personal de casas particulares en Neuquén

Con los incrementos vigentes y el adicional patagónico, los salarios mínimos de referencia para mayo muestran una mejora respecto de meses anteriores, especialmente en tareas generales y cuidado de personas, dos de las categorías más demandadas en Neuquén.

Para tareas generales con retiro —la categoría más habitual— el salario nacional ronda los $3.348 por hora y supera los $410 mil mensuales antes del adicional por zona desfavorable. En la Patagonia, esos montos aumentan un 30%.

En el caso del personal para cuidado de personas, los salarios mínimos nacionales superan los $455 mil mensuales con retiro y más de $505 mil sin retiro, también con impacto del adicional patagónico.

Las categorías superiores, como supervisión o tareas específicas, alcanzan cifras aún mayores, especialmente en hogares donde las trabajadoras cumplen jornadas completas o sin retiro.

El impacto de la inflación en los hogares

Aunque el incremento representa un alivio parcial para las trabajadoras, el sector sigue afectado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. El aumento de tarifas, alquileres y alimentos continúa presionando tanto a quienes trabajan en casas particulares como a las familias empleadoras.

En ciudades como Neuquén capital, Cipolletti, Bariloche o San Martín de los Andes, el costo de sostener empleo registrado en hogares se volvió uno de los temas más sensibles de la economía doméstica.

El contexto económico también repercute en la informalidad laboral. Diversos informes nacionales vienen advirtiendo sobre el crecimiento del empleo precario y de baja calificación en Argentina durante los últimos años.

Qué pasa con los bonos y sumas extra

El esquema salarial incluyó además pagos extraordinarios diferenciados según la carga horaria. Durante abril se liquidaron bonos de entre $8.000 y $20.000, aunque por ahora no se confirmó su continuidad automática para los próximos meses.

La incorporación progresiva de esos montos al básico busca mejorar los aportes jubilatorios y otros derechos laborales vinculados al empleo registrado.

Un sector clave para miles de familias

En Neuquén y la Patagonia, el trabajo en casas particulares representa una fuente laboral central para miles de mujeres. También es un servicio esencial para familias que necesitan asistencia en limpieza, cocina o cuidado de adultos mayores y niños.

El nuevo esquema salarial llega en medio de un escenario económico complejo, atravesado por inflación, discusiones paritarias y fuerte presión sobre el costo de vida. Mientras tanto, sindicatos y trabajadoras esperan nuevas convocatorias para actualizar los salarios durante el segundo semestre.