Algunos sucesos que nos regala la Naturaleza sorprenden tanto por su belleza como por la circunstancia en la que acontecen. Eso fue lo que sucedió en las últimas horas con un ejemplar de pingüino de Magallanes en la costa de Playas Doradas, muy cerca de Las Grutas, en la provincia de Río Negro.

En una tarde ventosa y con cielo diáfano, el pingüino de Magallanes sorprendió a propios y ajenos que se encontraban sobre la arena. Estaba sólo y no se molestó ante la presencia de la persona que lo grabó.

En el reel, compartido en por el periodista Pablo Zeta desde su cuenta de Facebook, se puede escuchar cómo una persona lo saluda: "¡Hola!". Primero, desde lejos; y luego, más de cerca, el pingüino fue grabado mientas estaba casi inmóvil.

Facebook Pablo Zeta

"Playas Doradas. Una inesperada visita. El pingüino tocó nuestras costas. Por diversos motivos que según los especialistas pueden ser la causa un pingüino hizo pie en nuestras playas. La imagen por demás tierna puede ser por causa de cansancio, enfermedad o vejez. Y muchos eligen está zona para terminar muriendo. Esperemos no sea este caso. Gracias José", escribió Zeta para acompañar el video del tierno visitante.

Qué características tiene el pingüino de Magallanes

El pingüino de Magallanes -cuyo nombre científico es Spheniscus magellanicus es una de las especies más comunes de la Patagonia argentina. Estos ejemplares se reconocen muy fácilmente por sus características distintitvas.

Poseen dos bandas oscuras que se ubican entre la cabeza y el pecho. En lo que a la cara se refiere, el pingüino de Magallanes presenta una franja clara que va desde la base del pico, sube hasta los ojos y desciende a los costado del cuello. Todo esto sumado a un color rosáceo de la piel en lugares donde no crece el típico plumaje.

En qué época se los ve y qué aconsejan los especialistas

Esta especie de pingüinos es avistada de manera frecuente en las costas del Mar Argentino, en especial en las provincias patagónicas de Río Negro y Chubut. Los animales eligen estas locales en momentos de apareamiento o duranta la migración

Para no estresarlos, los especialistas aconsejan que ante un avistamiento se debe mantener una distancia prudente -en lo posible mayor a los dos metros- y, bajo ninguna circunstancia, se los debe alimentar ni mojar. Asimismo, solicitan evitar que las mascotas domésticas se les acerquen.