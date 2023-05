Investigador patagónico ganó el premio mundial a la conservación animal

Se llama Pablo García Borboroglu, es Doctor en Biología e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Centro Nacional Patagónico (CENPAT) en Puerto Madryn. Estaba nominado junto a cinco especialistas de diversos lugares del mundo y fue elegido ganador del Indianapolis Prize 2023, premio que es considerado el Nobel de la conservación de animales.

Dado que desde 1960 dos tercios de las aves marinas del planeta han desaparecido y entre las especies más gravemente amenazadas están los pingüinos, este gran reconocimiento fue al enorme trabajo de Pablo en la conservación de estos animales y su hábitat natural.

Foto: "Los pingüinos son excelentes indicadores de la salud de los océanos, ya que son muy sensibles a todos los cambios en sus hábitats", asegura Pablo.

Según destacó el director Ejecutivo de Indianapolis Zoological Society Inc, el científico patagónico es el responsable “de los principales logros en la comprensión del comportamiento y la ecología de los pingüinos”. De hecho, ha llevado a cabo una campaña internacional que incluye un programa educativo que involucra a comunidades locales, escuelas y gobiernos, para disminuir las principales amenazas a las que se enfrentan estos animales, gestionar nuevas Áreas Marinas Protegidas y generar conciencia a nivel mundial sobre su conservación. Su trabajo han beneficiado a 2,4 millones de pingüinos, ayudando a proteger trece millones de hectáreas de su hábitat.

Este investigador creó "Blue Patagonia", una reserva de biósfera de Unesco que abarca tierra y océano y protege al 40% de la población global de pingüinos magallánicos; Es el área más biodiversa de Argentina con 67 especies de animales, más de 120 especies de aves y casi 200 especies de invertebrados marinos.

Desde CONCET informaron que, como ganador del “Nobel de Conservación”, el investigador argentino obtendrá la suma de 250.000 dólares, el premio monetario más cuantioso del mundo que apoya a los conservacionistas. “No tengo palabras para expresar lo feliz y honrado que me siento por recibir el Indianapolis Prize, conocido como el Nobel de la conservación animal”, escribió en sus redes sociales el experto que está en Londres donde fue la entrega de los premios. “Comparto esta alegría con todos ustedes”, agregó en el mismo post.

Foto: Este investigador logró que se crearan 13 millones de hectáreas de áreas naturales protegidas para estas aves.

Además, en declaraciones a medios nacionales, Pablo aseguró que los pingüinos enfrentan amenazas sin precedentes que requieren cambios a gran escala. “A través de este premio, esperamos inspirar e incentivar a las personas de todo el mundo a tomar medidas decisivas para proteger el medioambiente. Solo a través de nuestros esfuerzos colectivos podemos garantizar que nuestro medioambiente y su vida silvestre puedan prosperar”, expresó.

Según la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) hay 18 especies de pingüinos que viven en nuestro planeta y más de la mitad están en peligro de extinción. Y, en los últimos 30 años, 14 de estas especies han sido reclasificadas como en situación de mayor riesgo.

Esta es la primera vez que un latinoamericano recibe este premio. Por eso, Pablo es un orgullo nacional no solo por su enorme talento, sino por dedicar su vida a la protección de animales en peligro de extinción. “Como investigador y conservacionista de pingüinos, estas increíbles criaturas son la misión en mi vida, y me he dedicado a proteger su futuro. Los pingüinos son pura magia, enriqueciendo nuestras vidas y nuestro planeta”, dijo Pablo sobre la pasión que lo motiva a su enorme tarea.

TE DEJO EL CV

García Borboroglu se graduó en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y obtuvo su Doctorado en Biolgía en la Universidad Nacional del Comahue. Además, es investigador del CONICET en el Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR) en el CCT CONICET- CENPAT. En 2009 fundó la Global Penguin Society, la primera y única organización dedicada exclusivamente a la conservación de las 18 especies de pingüinos del mundo y sus hábitats. Actualmente es el presidente de esta Organización No Gubernamental que, según infoma en su portal web, lleva 12.949.940 de hectáreas de áreas marinas y costeras protegidas, 6.500 visitas de niños a colonias de pingüinos a través de su programa educativo, 5.000 libros educativos distribuidos gratuitamente en 5 países hispanoparlantes y 2.400.000 pingüinos beneficiados con sus acciones.