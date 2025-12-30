Las Grutas comenzó a latir con fuerza en este verano 2026: turistas, comercios y hoteles se preparan para una temporada que promete récords de movimiento. En paralelo, el Gobierno de Río Negro desplegó un refuerzo de seguridad y prevención en playas, accesos y espacios públicos, con operativos coordinados para garantizar tranquilidad y confianza en el destino más convocante de la costa patagónica.

La postal es clara, calles colmadas, reservas hoteleras en alza y un clima de entusiasmo que contagia a toda la villa balnearia. Pero detrás de la euforia, las autoridades provinciales y municipales activaron un operativo de seguridad que incluye controles permanentes en playas, refuerzo de patrullajes y prevención sanitaria.

El objetivo es doble: cuidar a los miles de turistas que llegan cada día y sostener la imagen de Las Grutas como destino seguro. Desde el Gobierno se destacó la coordinación entre fuerzas de seguridad, salud y prevención, con un mensaje contundente: “ante cualquier situación, la respuesta será inmediata”.

La temporada también trae expectativas económicas positivas. Comercios, restaurantes y prestadores turísticos confían en que el verano será un motor de ingresos, mientras que las autoridades insisten en que el éxito depende de la responsabilidad de todos. El llamado oficial es claro, disfrutar con conciencia, respetar las normas de convivencia y colaborar con los operativos de prevención. Las Grutas quiere ser sinónimo de fiesta y descanso, no de incidentes.

Las Pelotas hará fiesta

Si estás planificando viajar a la costa rionegrina, debés saber que la emblemática banda del rock nacional Las Pelotas desembarcará en Las Grutas para un show que promete ser histórico. El sábado 24 de enero, desde las 21 horas en el Polideportivo local, el grupo recorrerá más de tres décadas de clásicos que marcaron generaciones, en una noche cargada de emoción y energía frente al mar rionegrino.

Las Pelotas llega a Las Grutas el 24 de enero para un show histórico en el Polideportivo

Las entradas anticipadas ya están disponibles en www.paseshow.com.ar, con la posibilidad de adquirirlas en puntos de venta locales como Ocasión Turismo (Peatonal Viedma 844, 2da bajada) y Planeta Dulce (Jacobacci y Bariloche, 3ra bajada), además de Seitu en San Antonio Oeste. Con promociones especiales como Naranja X Plan Z en 3 cuotas sin interés, todo está dado para que el ritual del rock se viva a pleno en la costa patagónica.

Cuánto sale ir a Las Grutas

Para quienes optan por hoteles con desayuno incluido, una familia tipo de dos adultos y dos niños deberá afrontar valores que oscilan entre los $80.000 y los $195.000 por noche. La diferencia está marcada por la categoría del establecimiento y la ubicación, ya que los hoteles frente al mar o de mayor cantidad de estrellas presentan tarifas más elevadas. En el caso de las parejas, una habitación doble tiene costos que van desde los $40.000 hasta los $160.000 por noche.

Los departamentos y cabañas continúan siendo una de las alternativas más buscadas por grupos familiares. Para cuatro personas, los precios arrancan en los $70.000 y pueden llegar a los $130.000 por noche. En complejos premium, con vista directa al mar, los valores superan los $150.000 diarios.

Para quienes priorizan el contacto con la naturaleza y un menor gasto, el camping sigue siendo la opción más económica. Una familia de cuatro personas puede pasar la noche por entre $25.000 y $30.000, sumando la tarifa por persona y el espacio para la carpa o el vehículo.

En tanto, los hostels aparecen como una alternativa intermedia, con precios desde los $18.000 por noche, en algunos casos con desayuno básico incluido.



