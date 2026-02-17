El Carnaval 2026 marcó un récord turístico en Río Negro, con la llegada de más de 80.000 visitantes que recorrieron los principales destinos de la provincia. Según datos oficiales, el movimiento económico generado alcanzó los $25.000 millones, consolidando al turismo como uno de los motores más dinámicos de la economía rionegrina.

En la Costa Atlántica, Las Grutas registró un 100% de ocupación, con playas colmadas de turistas que aprovecharon el regreso de las temperaturas veraniegas para disfrutar del mar y las aguas cálidas del Golfo San Matías. En Playas Doradas, la ocupación alcanzó el 88%, mientras que en Viedma y El Cóndor se concretó un 65% de reservas.

La Cordillera también fue protagonista del fin de semana largo. Bariloche mantuvo la tendencia positiva de la temporada de verano con un 78% de ocupación, mientras que El Bolsón alcanzó el 85% en cabañas y departamentos de alquiler, en la antesala de la Fiesta Nacional del Lúpulo.

El movimiento turístico se replicó en el Valle, donde la afluencia de visitantes fue muy alta en distintas localidades. Las autoridades destacaron que la diversidad de propuestas culturales, recreativas y gastronómicas permitió que cada región de la provincia ofreciera alternativas atractivas para residentes y turistas.

De esta manera, Río Negro se consolidó como un destino de referencia durante el Carnaval, con una oferta que combina naturaleza, actividades al aire libre y celebraciones populares. Las expectativas para los próximos fines de semana se mantienen elevadas: en el Valle con la Fiesta Nacional de la Manzana en Roca, en la Cordillera con la Fiesta Nacional del Lúpulo en El Bolsón, y en el ámbito rural con la Fiesta Provincial del Gaucho en Chichinales.