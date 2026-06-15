La llegada del invierno y las primeras nevadas en la cordillera vuelven a poner en alerta a las autoridades del norte neuquino por los habituales cierres del paso internacional Pino Hachado. En ese contexto, la localidad de Las Lajas ya puso en marcha un operativo especial para recibir a los transportistas que quedan varados cuando el cruce hacia Chile queda inhabilitado.

Así lo confirmó José Daniel Vergara, director de Defensa Civil de Las Lajas, durante una entrevista en el programa "La Primera Mañana" que se transmite por AM550. El funcionario explicó que el municipio acondicionó un predio con capacidad para albergar hasta 250 camiones, con el objetivo de evitar que se estacionen sobre las banquinas y generen riesgos para la seguridad vial.

"Tenemos preparado el lugar para recibir aproximadamente 250 camiones", señaló Vergara, quien destacó el trabajo conjunto entre el municipio, el Gobierno provincial, la Policía, el EPEN y distintos organismos de seguridad.

El operativo busca evitar que los camiones queden sobre las banquinas de la Ruta 40.

El operativo ya tuvo su primera prueba el pasado viernes, cuando una nevada obligó a cerrar temporalmente el paso Pino Hachado. Según detalló el funcionario, en Las Lajas quedaron alojados 110 camiones y, una vez restablecida la circulación el sábado, 81 pudieron continuar viaje hacia Chile bajo un esquema coordinado con Aduana y las autoridades del vecino país.

Vergara recordó que la situación se repite cada invierno y puede agravarse cuando también se cierra el paso Cristo Redentor, en Mendoza, ya que muchos transportistas optan por utilizar Pino Hachado como alternativa por su menor altura. En algunas ocasiones, el cruce neuquino llegó a permanecer cerrado por más de diez días debido a las condiciones climáticas.

Para mejorar la atención a los transportistas, el nuevo espacio contará con baños químicos y un sistema de control policial permanente. Además, se trabaja en la instalación de cartelería e iluminación en el sector, ubicado antes de la estación de servicio sobre la Ruta Nacional 40. El director de Defensa Civil destacó además el impacto económico que genera la presencia de camioneros en la localidad, ya que realizan compras en comercios locales durante las esperas obligadas por el clima.

Autoridades recomiendan consultar el estado de los pasos fronterizos antes de viajar.

Actualmente, el paso internacional Pino Hachado se encuentra habilitado, aunque las autoridades recuerdan que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente por acumulación de nieve y hielo en la calzada. Por ello, recomendaron a quienes viajen consultar el estado de los pasos fronterizos antes de emprender el viaje y circular con extrema precaución durante la temporada invernal.

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