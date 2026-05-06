A causa de la Emergencia Hídrica declarada, el Gobierno de Neuquén continúa llevando adelante inversiones destinadas a fortalecer la gestión del recurso y garantizar el acceso al agua potable.

En un acto encabezado por el jefe de Gabinete, Juan Luis "Pepe" Ousset, el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori y la concejal Malena Resa a cargo de la Intendencia; se puso en marcha otro módulo potabilizador compacto adquirido por EPAS que refuerza el suministro en localidades afectadas.

De la actividad también participaron el presidente del EPAS, Gustavo Hernández, el presidente de la Cooperativa de Agua de Plottier, Marcelo Di Peto, y funcionarios municipales y provinciales. Se desarrolló en la zona sur de la localidad y fue el puntapié inicial para reforzar el suministro que se conecta al acueducto más antiguo de la localidad.

El equipo tiene capacidad para brindar servicio domiciliario a aproximadamente 4.500 personas y forma parte de un plan estratégico impulsado por el organismo, que incluyó la adquisición de cuatro módulos potabilizadores con una inversión cercana a los $1.000 millones provenientes del Tesoro.

Juan Luis Ousset destacó que “la gestión del agua pasó a formar parte por primera vez de la agenda de las políticas públicas del Gobierno. Entendiendo que es una problemática, y es un emergente de ciudades que crecen, que requieren de nuevos y mejores servicios. Estamos proyectando el Neuquén del futuro, haciendo las obras que se necesitan en el presente”.

“Es importante esta obra para Plottier, una ciudad que crece cuatro veces más que otras localidades, ejecutada por una empresa pública fortalecida y robustecida a partir de invertir donde hay que hacerlo, entendiendo que todos los neuquinos son ciudadanos de primera”, añadió.

Por su parte, Malena Resa reconoció que “viene a reparar una deuda que tenemos con sector de la ciudad, que en épocas estivales, presenta dificultades. Es muy importante el trabajo articulado entre la cooperativa, el Gobierno a través de su empresa, para que el acceso al gua este garantizado. Un problema histórico en esta ciudad, es un pedido y necesidad que esperemos que se empiece a resolver, para lo cual estamos dando un paso importante”.

Por su parte, Hipólito Salvatori afirmó que “esta es la concreción de un trabajo más que se viene realizando en el marco de la Emergencia Hídrica. La Provincia está llevando adelante proyectos de gran envergadura, como la ampliación de Mari Menuco que llevará dos o tres años, mientras tanto se tienen que ir dando soluciones como estas”.

Acerca del equipamiento



El módulo permite reforzar las zonas que presentan baja presión en el suministro domiciliario, ya que puede conectarse rápidamente a la red de distribución, aumentando la producción de agua que se incorpora de manera directa al sistema.

Los trabajos de montaje, instalación y puesta en funcionamiento son realizados de manera conjunta entre la empresa proveedora y profesionales del EPAS, incluyendo todos los sistemas necesarios para su correcta operación.

Se trata de equipos transportables que cuentan con un sistema de tratamiento mediante filtros multimedia, con una capacidad de producción de hasta 60.000 litros por hora.

Además, funcionan conectados a una línea eléctrica trifásica y disponen de un generador con arranque automático y autonomía de hasta ocho horas, lo que permite mantener el servicio ante eventuales interrupciones del suministro eléctrico.



