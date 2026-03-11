El Gobierno adquirió módulos potabilizadores para garantizar el suministro de agua

Con la Emergencia Hídrica declarada en Neuquén, el Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa continúa realizando inversiones destinadas a la gestión del recurso y a garantizar el acceso al agua potable a todos los habitantes.



En esta oportunidad se adquirieron cuatro módulos potabilizadores que demandaron una inversión cercana a los $1.000 millones del tesoro. Los equipos estarán a disposición del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) para trabajar con comunidades que presenten dificultades en el suministro, pudiendo brindar servicio domiciliario a aproximadamente 4.500 personas por módulo en funcionamiento.



El secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, explicó que la adquisición forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno para afrontar la Emergencia Hídrica.

“Esto es para situarnos en el marco de la Emergencia que atraviesa la Provincia, donde se necesitan medidas de acción inmediata. No podemos esperar únicamente soluciones de largo plazo con grandes obras, sino también respuestas rápidas como estas”, señaló.



En ese sentido, destacó el trabajo conjunto con los municipios y el rol del EPAS. “La decisión del Gobierno es capitalizar al EPAS para poder colaborar con las localidades que necesitan mejorar su sistema de abastecimiento y garantizar el suministro de agua potable”, agregó.



Durante la entrega de uno de los módulos en Centenario, el presidente del EPAS, Gustavo Hernández, subrayó la importancia del equipamiento para reforzar los sistemas existentes. “Hoy estamos entregando un módulo potabilizador que va a dar una solución muy eficaz frente a los déficits que pueden existir en el servicio. Es una planta que produce 60.000 litros por hora y dentro de este contenedor cuenta con todo el equipamiento necesario para potabilizar el agua, con sistema de filtrado, cloración y equipamiento electromecánico”, precisó.



Además, destacó el trabajo articulado entre provincia y municipios. “Esto refleja un Estado presente, con una decisión de Gobierno y acciones conjuntas con el municipio para mejorar la calidad de vida de los habitantes”, afirmó.



Por su parte, el intendente de Centenario, Esteban Cimolai, valoró la incorporación del equipamiento y recordó la situación que atravesaba la ciudad en materia de abastecimiento. “Cuando asumimos en diciembre de 2023 teníamos una situación bastante crítica en el abastecimiento de agua potable. Solo contábamos con la captación de la planta de Villa Obrera y el acueducto desde Mari Menuco para abastecer a toda la ciudad”, recordó.



El jefe comunal destacó las inversiones realizadas en conjunto con la Provincia para mejorar el sistema: “En estos dos años se hicieron nuevas captaciones, plantas modulares en distintos puntos de la ciudad y una planta potabilizadora en la zona de Nueva España. Gracias a estas decisiones políticas y al trabajo conjunto, el último verano pudimos atravesarlo sin faltantes de agua”.



Cimolai también remarcó la inversión municipal en infraestructura básica. “Venimos de dos años con más de $27.000 millones invertidos en servicios básicos. Para los vecinos de Centenario contar con esta planta moderna y equipada es muy importante porque fortalece un servicio esencial”, aseguró.



Acerca del equipamiento

El equipamiento adquirido permite reforzar las zonas que presentan baja presión en el suministro domiciliario, ya que puede conectarse rápidamente a la red de distribución, aumentando la producción de agua que se incorpora de manera directa al sistema.



Todos los accesorios de montaje, racks, finales de línea y la programación integral para las primeras pruebas de funcionamiento serán realizados por la empresa proveedora junto a profesionales del EPAS.



Dos módulos potabilizadores compactos quedarán en funcionamiento en Centenario y Plottier, mientras que los otros dos permanecerán en instalaciones del EPAS para actuar rápidamente ante cualquier contingencia o emergencia en distintos puntos de la Provincia.



Los equipos son transportables e incluyen un sistema de tratamiento mediante filtro multimedia inversa, con una capacidad de producción de hasta 60.000 litros por hora.



El módulo funciona conectado a una línea eléctrica trifásica y cuenta con un motor generador con arranque automático y una autonomía de hasta ocho horas, lo que permite mantener el servicio ante eventuales inconvenientes eléctricos.



