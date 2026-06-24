Este miércoles se realizó la inauguración de la oficina de la Fundación Policial del Neuquén, un espacio destinado a fortalecer el trabajo que se desarrolla en esa entidad para el beneficio de la institución y su personal.

La fundación promueve capacitaciones, además de actividades solidarias.

Del acto participaron el Jefe de Policía, Comisario General Carlos Tomás Díaz Pérez, el Subjefe Comisario General Walter San Martín, integrantes del Consejo Asesor Superior, el presidente de la Fundación Policial, el Comisario Mayor retirado Horacio Uguet, autoridades provinciales y municipales, personal en actividad y retirado, además de invitados especiales.

El nuevo espacio se utilizará para recibir donaciones y consultas

Horacio Uguet, presidente de la fundación, destacó en diálogo con 24/7 Canal de Noticias que "La fundación es una entidad sin fines de lucro, pero que brega, por sobre todas las cosas, por la capacitación, el perfeccionamiento y la posibilidad de lograr donaciones, ya sean de personas, empresas o instituciones que deseen colaborar con la Policía. Por medio de la fundación se puede concretar ese objetivo".

Horacio Uget destacó que que el factor humano de la Policía es fundamental.

La Fundación Policial del Neuquén se constituyó el 3 de diciembre de 2001 como una entidad de bien público y sin fines de lucro, creada con el objetivo de acompañar el crecimiento institucional de la fuerza. Entre sus principales funciones se encuentran la promoción de la capacitación y el perfeccionamiento permanente del personal policial, la incorporación de equipamiento que contribuya al fortalecimiento del servicio de seguridad y el impulso de proyectos educativos orientados al desarrollo profesional de la institución.

"Sabemos y tenemos sumamente claro que el factor humano de la Policía es fundamental. Ese es el principio base dentro de cualquier estamento institucional" explicó Uguet.

El presidente de la fundación indicó que "Las instituciones y toda aquella persona que desee colaborar con nuestra fundación no tienen más que acercarse aquí, a la Jefatura de Policía, donde recién acabamos de inaugurar nuestra oficina. Gustosamente los vamos a atender para conocer sus inquietudes, sus necesidades y cuáles son las premisas que tienen".

"Estamos muy contentos porque hemos logrado recuperar una herramienta que consideramos fundamental para seguir fortaleciendo a la institución y generar más oportunidades de capacitación y desarrollo para el personal policial", concluyó Uguet.